ゆらゆら揺れるお皿を使って難易度UP！アイアップ「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」
アイアップから「スポンジ・ボブ」のキュートなバランスゲーム「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」が新登場。
愉快な仲間たちが描かれたバーガーの具材を重ねるバランスゲームは、ゆらゆら揺れるお皿を使うと難易度がアップします☆
アイアップ「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」
発売日：2025年10月17日(金)
販売価格：4,180円（税込）
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
内容：ピース 26枚（バンズ 8枚、ピクルス 2枚、トマト 2枚、オニオン 2枚、パティ 4枚、チーズ 4枚、レタス 2枚、ベーコン 2枚）、お皿 2枚、カード 20枚
アイアップからバーガーの具材を重ねるバランスゲーム「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」が登場。
「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」は、バンズやパティ、野菜などの具材を重ねていくバランスゲームです。
「パトリック」「カーニ」「イカルド」など、スポンジ・ボブの愉快な仲間たちが、カードやピースにかわいく描かれています☆
思わず飾りたくなるキュートな見た目もポイント。
付属品のお皿を使うと、ゆらゆら揺れ、積み上げる難易度がUPします。
倒さないよう注意しながら積み上げるので、ゲーム中は集中力も重要。
カードには「メニュー」の面と「ピース」の面があり、遊ぶ内容によって使う面が異なります！
どちらの面にも「スポンジ・ボブ」のイラスト付き。
家族や友達と盛り上がること間違いなしの、新しいバランスゲームです！
「スポンジ・ボブ」のイラストが入った、キュートなバーガー具材を重ねるバランスゲーム。
アイアップより発売されている「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」の紹介でした☆
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles , logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
