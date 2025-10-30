アイアップから「スポンジ・ボブ」のキュートなバランスゲーム「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」が新登場。

愉快な仲間たちが描かれたバーガーの具材を重ねるバランスゲームは、ゆらゆら揺れるお皿を使うと難易度がアップします☆

アイアップ「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」

発売日：2025年10月17日(金)

販売価格：4,180円（税込）

対象年齢：3才以上

サイズ：W80×D80×H230mm

内容：ピース 26枚（バンズ 8枚、ピクルス 2枚、トマト 2枚、オニオン 2枚、パティ 4枚、チーズ 4枚、レタス 2枚、ベーコン 2枚）、お皿 2枚、カード 20枚

アイアップからバーガーの具材を重ねるバランスゲーム「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」が登場。

「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」は、バンズやパティ、野菜などの具材を重ねていくバランスゲームです。

「パトリック」「カーニ」「イカルド」など、スポンジ・ボブの愉快な仲間たちが、カードやピースにかわいく描かれています☆

思わず飾りたくなるキュートな見た目もポイント。

付属品のお皿を使うと、ゆらゆら揺れ、積み上げる難易度がUPします。

倒さないよう注意しながら積み上げるので、ゲーム中は集中力も重要。

カードには「メニュー」の面と「ピース」の面があり、遊ぶ内容によって使う面が異なります！

どちらの面にも「スポンジ・ボブ」のイラスト付き。

家族や友達と盛り上がること間違いなしの、新しいバランスゲームです！

「スポンジ・ボブ」のイラストが入った、キュートなバーガー具材を重ねるバランスゲーム。

アイアップより発売されている「スポンジ・ボブ カーニバーガーゲーム」の紹介でした☆

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles , logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

