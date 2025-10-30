セガフェイブの「アクドールmini」シリーズに『名探偵コナン』のキャラクターたちが登場。

推理劇のようなポーズで表情が変わり、追眼機能もついた全8種類が展開されます☆

セガ フェイブ「アクドールmini 名探偵コナン 全8種」

発売日：2025年10月30日(木)

価格：各935円(税込)

商品サイズ：幅55×高80×奥10mm

内容物：本体×1、ボールチェーン×1

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップほか

※単品はブラインド仕様(ランダム封入)のため、種類を選べません

※単品はランダム封入のため複数購入の場合、同じ種類が重複したり、希望の種類が出ない場合もあります

セガ フェイブの「フェイバリットイ」は、”お気に入り”のキャラクターがもっと”お気に入り”になって、元気とワクワクで満たされる毎日を応援する新ブランド。

そんな「フェイバリットイ」が展開する、ポーズや表情が変わり、まるで”生きているアクスタ”「アクドール」のミニサイズにTVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが登場します！

ラインナップは「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」「灰原哀」「円谷光彦」「吉田歩美」「小嶋元太」「犯人」の全8種。

キャラクターの背部にあるレバーを上下すると、まぶたの開閉ができ、まばたきさせることができます☆

さらに、上下左右どこから見てもキャラクターと目が合う “追眼機能”もポイント。

持ち歩きに便利なボールチェーンが付属している「アクドールmini」シリーズなので、一緒にお出かけするのもおすすめです！

視線で引き込む推理劇を再現するかのような、『名探偵コナン』の「アクドールmini」

セガ フェイブ「アクドールmini 名探偵コナン 全8種」は、2025年10月30日より発売です！

※イラストはイメージです（実際の商品とは多少異なる可能性があります）

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

