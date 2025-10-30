10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。

MINIのブースでは、ポール・スミスとの新たなコラボレーションモデル「MINI Paul Smith Edition」を世界初公開しています。

今回のコラボは、「MINI STRIP」（2021年）、「MINI Recharged by Paul Smith」（2022年）に続く第3弾。

「MINI Cooper」、「MINI Cooper 5-Door」、「MINI Cooper Convertible」をベースに、ボディー・カラーにはインスパイアード・ホワイト、ステイトメント・グレー、ミッドナイト・ブラックの3色を用意。

また、ミラーキャップやルーフにはポール・スミス氏の故郷を冠したノッティンガム・グリーンのカラーを採用。ルーフにはポール・スミスを象徴するストライプのアクセント・デザインが施されています。

▲ステアリングホイールにはストライプをモチーフにしたストラップを採用

▲運転席のサイドシルには、「Every day is a new beginning!」の手書き風メッセージ

▲ナイトシェード・ブルーを基調としたシートにもストライプを採用

▲18インチの専用アルミホイールにはポール・スミスのロゴが

▲リア部分にもポール・スミスのロゴが施されている