MINI×ポール・スミスのコラボ第3弾モデルが世界初公開【ジャパンモビリティショー2025】
10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。
MINIのブースでは、ポール・スミスとの新たなコラボレーションモデル「MINI Paul Smith Edition」を世界初公開しています。
今回のコラボは、「MINI STRIP」（2021年）、「MINI Recharged by Paul Smith」（2022年）に続く第3弾。
「MINI Cooper」、「MINI Cooper 5-Door」、「MINI Cooper Convertible」をベースに、ボディー・カラーにはインスパイアード・ホワイト、ステイトメント・グレー、ミッドナイト・ブラックの3色を用意。
また、ミラーキャップやルーフにはポール・スミス氏の故郷を冠したノッティンガム・グリーンのカラーを採用。ルーフにはポール・スミスを象徴するストライプのアクセント・デザインが施されています。
▲ステアリングホイールにはストライプをモチーフにしたストラップを採用
▲運転席のサイドシルには、「Every day is a new beginning!」の手書き風メッセージ
▲ナイトシェード・ブルーを基調としたシートにもストライプを採用
▲18インチの専用アルミホイールにはポール・スミスのロゴが
▲リア部分にもポール・スミスのロゴが施されている