高度な専門知識や豊富な経験が求められる「企業顧問」として「この人なら成果を出してくれそう」と思われている歴史上の偉人は誰なのか－。株式会社ワンズマインドの運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、全国の社会人605人を対象に「企業の顧問に迎えたい偉人ランキング」に関するアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】聖徳太子や孔明も！あなたの会社にほしい人材は…

第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント(1位＝3、2位＝2、3位＝1)で集計した。



第5位に選ばれたのは渋沢栄一(149ポイント)。「様々な事業を手掛けた近代日本を作った人だから(60代女性)」「誰もが認める実業家(40代女性)」「経済界の重鎮だし、思想も素晴らしく人物として尊敬できる(40代女性)」など、日本経済の基盤をつくり、多くの企業の設立に携わった実績に信頼が寄せられた。



第4位は豊臣秀吉(264ポイント)。「戦略家で、組織統率力がありそう(20代男性)」「献身的でコツコツ努力するから(60代女性)」「勘が良く、先を読んで鋭い指摘をしてくれそう(40代女性)」など、織田信長からの信頼を勝ち取ったように、社内でも良好な人間関係を築き、的確な判断で企業を導いてくれそうと支持を集めた。



第3位は坂本龍馬(316ポイント)。「会社に革命を起こしてくれそう(30代男性)」「未来に向けてのビジョン、野心、改革などテンポよく全力で経営に挑みそうだから(60代男性)」「画期的な考えを認めてくれそう(40代男性)」など、進取の気性に富み、掲げた理想を追い求める真っ直ぐな姿に期待が寄せられた。



第2位は徳川家康(415ポイント)。「時代を読み辛抱強く待つことができ行動できる人物(60代女性)」「長く平和な江戸時代を作ったので、長く続きそうな会社を作ってくれそうだから(30代男性)」「部下を大事にしてくれそう(50代女性)」「ビジネスチャンスを虎視眈々と狙っており、ここぞという時で大胆に行動を起こせそう(30代男性)」など、先見の明があり、好機を狙い辛抱強く待ち続けられる点が高く評価され、部下思いの人柄にも注目が集まった。



第1位は織田信長(467ポイント)。「圧倒的カリスマ性と実行力(30代男性)」「突進力で業績アップしそう(60代男性)」「現代的な視点で物事を考えられ、タブーに切り込んで改善すべきところを改善できそうだから(50代男性)」「既存の概念にとらわれず、新しいアイデアで新規事業を生み出してくれそう(40代女性)」など、カリスマ性や、常識に囚われない柔軟な発想力に期待の声が挙がり、持ち前の行動力で企業に新しい風を吹かせてくれそうなイメージで第1位に選ばれた。



（よろず～ニュース調査班）