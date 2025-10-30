横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、冬の訪れを告げる“上海蟹”が登場。

濃密な蟹味噌が香る姿蒸しや、旨味を閉じ込めたあんかけおこげなど、あつあつの逸品で味わう「上海蟹フェア」が期間限定で開催されます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」上海蟹フェア

期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月12日（月・祝）

※除外日 2025年12月24日(水)・12月25(木)・2026年1月1日(木・祝)〜1月4日(日)

時間：

ランチタイム 月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30〜16:00(最終入店15:00)

ディナータイム 月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

場所：中国料理「彩龍」3F

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」にて、期間限定の「上海蟹フェア」を開催。

寒さが増すにつれて身が引き締まり、美味しさが最高潮になると言われる「上海蟹」は、秋冬の味覚として食通に愛されています。

濃厚で芳醇な蟹味噌やぎゅっと旨味が詰まった極上の蟹肉は、この時期にしか味わえない旬の贅沢品です。

「彩龍」では、2025年9月に料理長に就任した南が、中国五大淡水湖のひとつとして景観の美しさでも著名な「太湖」産の上質な“上海蟹”を厳選。

その蟹肉を惜しげもなく、ふんだんに使用した特別メニューが用意されます。

中国料理「彩龍」の新料理長 南がおもてなしの心を添えて贈る、“上海蟹”の魅力を最大限に引き出した期間限定メニューの数々。

秋から冬にかけて「彩龍」でしか味わえない特別な美食を堪能するチャンスです！

上海蟹コース

料金：18,000円(税・サ込)

コース内容：

香港焼物と冷菜盛り合わせ海のコラーゲン姿煮込み 上海蟹ソースシェフのおすすめ海鮮と契約農家「中台菜園」よりこだわりの国産中国野菜の炒め上海蟹の蟹肉と蟹味噌入り小籠包黒毛和牛と新生姜の強火炒め上海蟹の蟹肉と蟹味噌のあんかけおこげ香港スイーツ

上海蟹を使ったさまざまな料理が楽しめる、季節限定の「上海蟹コース」

海のコラーゲン姿煮込み 上海蟹ソース

弾力ある海のコラーゲンを濃厚な蟹味噌ソースでじっくり煮込んだ逸品や、手作りの皮で新鮮な蟹肉と蟹味噌を包み、蒸籠でふっくらと仕上げる「小籠包」などが登場します。

さらに、特製あんを香ばしいおこげにたっぷり注いだ「上海蟹の蟹肉と蟹味噌のあんかけおこげ」といった自慢の一品も。

上海蟹の蟹肉と蟹味噌のあんかけおこげ

あんかけおこげの「あん」は、上海蟹の味噌にエシャロット・生姜・鴨の塩漬け卵黄などを絶妙にブレンドした、自家製の“上海蟹味噌醤（ジャン）”を使用し、海鮮を加えて仕上げています。

黒毛和牛と自家製新生姜の強火炒め

そのほか、契約農家「中台菜園」から直送される新鮮な国産中国野菜と旬の海鮮を使った一皿、芳醇な黒毛和牛と新生姜の香りが際立つ強火炒めなどもラインナップ。

料理長 南のこだわりが随所に詰まった品々を楽しめる、期間限定コースです☆

※「中台農園」：大自然に囲まれた千葉 北総の大地で、旬の中国野菜を惜しみない手間と良質な土で栽培している農園

上海蟹の姿蒸し

料金：6,000円(税・サ込)

素材本来の甘みと旨みが際立つ「上海蟹の姿蒸し」

「上海蟹フェア」だけの期間限定メニューです！

上海蟹の蟹肉と蟹味噌入り小籠包

料金：1個 600円(税・サ込)

「上海蟹コース」にも登場する「上海蟹の蟹肉と蟹味噌入り小籠包」を単品でも販売。

手作りの皮で新鮮な蟹肉と蟹味噌を包み、蒸籠でふっくらと仕上げられています☆

秋冬の味覚として食通に愛される上海蟹を味わえる、贅沢な期間限定メニューの数々。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」の「上海蟹フェア」は、2025年11月1日〜2026年1月12日まで開催です！

聖なる夜にふさわしい各種ディナーや宿泊プラン！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスフェア2025」 聖なる夜にふさわしい各種ディナーや宿泊プラン！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスフェア2025」 続きを見る

本格的なベルギーの美食を堪能！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」ヨーロッパフェア 本格的なベルギーの美食を堪能！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」ヨーロッパフェア 続きを見る

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃密な蟹味噌が香る姿蒸しや旨味を閉じ込めたあんかけおこげ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」上海蟹フェア appeared first on Dtimes.