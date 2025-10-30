“泥舟から下りるな”ということか。

自民党と日本維新の会の幹事長、政調会長、国対委員長が29日、都内で会談。自維連立政権の合意書に記した12項目の政策について進捗を管理する「与党実務者協議体」を設置する方向で一致した。

閣外協力にとどまる維新に対し、与党として責任を持ってもらうことが、自民側の狙いだという。「『連立から逃げ出すなよ』というのが自民の本音でしょう」と言うのは、維新の内情に精通した政界関係者だ。

「維新が閣内に入らなかったのは、いつでも連立から離脱できるようにするためです。自分たちの政策が実現できそうなら協力するが、そうでなければサッサと逃げられる状況にしておきたい。もともと、維新は小泉進次郎氏が総裁になると踏み、連立の準備を進めていたが当てが外れた。高市さんとパイプがあるのは遠藤敬首相補佐官くらいで、今の自民が何を考えているのかよく分からない。だから腰が引けているわけです」

維新が実現を求めているのは「衆院議員定数の1割削減」「社会保険料引き下げ」「副首都構想」など。特に、定数削減を改革の「一丁目一番地」に掲げている。これが頓挫しそうになれば、連立離脱するわけか。

「すぐに逃げ出すことはないでしょう。まず、定数削減を12月17日までの臨時国会で実現すると主張していますが、そんな短期間ではまとめられない。それは維新も分かっている。本丸は、悲願の大阪都構想が前提になっている副首都構想です。臨時国会中の定数削減が実現不能になった時に『副首都構想くらいはやりましょうよ』と交渉する気ではないか。しばらくはあの手この手で自民を揺さぶり、実をとる作戦でしょう」（同前）

■「副首都構想」も微妙になってきた

ただ、副首都構想も維新の思惑通りにいくか微妙だ。副首都構想とは、大規模災害に備え首都機能をバックアップするもの。九州市長会会長の大西一史熊本市長が28日、定例会見で副首都の設置先として「九州は一つの選択肢になりうる」と発言したが、今後、世論が「大阪じゃなくてもよくね？」に傾いていく可能性もある。本丸の副首都構想も無理となれば「連立離脱が現実味を帯びる」（維新関係者）そうだ。

「自民は、維新のそんな思惑を見透かしている。今回、離反を阻止するために設置した協議体で自民側は『定数削減はもう少し慎重にやりましょう』『副首都構想も時間をかけて議論しよう』などと維新側に“継続審議”を持ちかけ、ノラリクラリするはずです。それを拒否して離脱しようものなら、世論に『やっぱり維新は口だけ』と批判されかねない。結局、逃げられなくなるのではないか」（官邸事情通）

自民に乗っかったのは間違いだった。

