サンリオが、ニュー・ライン・シネマおよびワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションによる「ハローキティ」初のハリウッド映画が、2028 年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開されることを発表！

「ハローキティ」をはじめとするサンリオのキャラクターが、映画館の大スクリーンに登場する記念すべき作品となります。

世代を超えて愛されるキャラクターたちが、映画ならではの世界観で観る人すべてに笑顔を届けます☆

サンリオ「ハローキティ」ハリウッド映画 グローバル劇場公開

公開日：2028年7月21日

「ハローキティ」をはじめ「マイメロディ」「クロミ」「ぐでたま」など、世代を超えて愛される数多くのキャラクターを軸に、笑顔を届けるビジネスを成長させてきた「サンリオ」

グッズ展開のほか、デジタルを活用した様々なストーリー発信、ゲームやテーマパークでの体験などを通じて世界中のファンとつながり、今後はファンやクリエイターなど様々な人々を結ぶIPプラットフォーマーへの進化を目指しています。

そんな「サンリオ」から「ハローキティ」初のハリウッド映画が、2028年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開されることを発表しました！

映画には「ハローキティ」はもちろん、サンリオを代表するキャラクターたちが、映画館の大スクリーンに登場。

世代を超えて愛されるキャラクターたちが、映画ならではの世界観で観る人すべてに笑顔を届ける、記念すべき作品となります。

映画は、サンリオのキャラクターとその価値観を広く届ける重要な表現手段であり、エンターテイメント企業としてクリエイティブな取り組みを牽引する基盤がさらに強化されます。

代表取締役社長 辻󠄀朋邦氏 コメント

ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、この度ワーナー・ブラザース・ピクチャーズとそのチームとのクリエイティブなパートナーシップを通じて、ついに映画館の大スクリーンに登場することを大変嬉しく思います。

本作は、サンリオがハリウッドの世界でエンターテイメントの新たな道を切り拓く、非常に大きなマイルストーンとなります。

当社は『One World, Connecting Smiles.(⼀人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)』というビジョンのもと、この映画を通じて、より多くの人々に笑顔を届けてまいります。

1974年に誕生し、年間約5万種類のグッズが130以上の国と地域で販売されている「ハローキティ」

「ハローキティ」のほか、世界中で愛される様々なキャラクターが登場し、グローバルに劇場公開される予定です。

