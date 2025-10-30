高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が、ピート・ヘグセス米国防長官とレアな２ショットを披露した。

小泉氏は３０日までにインスタグラムで「日米防衛相会談を行いました。我々が共有する『世界で最も偉大な同盟』 日米同盟。その抑止力と対処力を、さらに一段高みに引き上げるため、真剣勝負の対話を交わしました」と報告。

「会談では、私から日本が自らの防衛力を強化する揺るぎない意思を伝え、長官からも力強い賛同を得ました」などと会談の内容を説明し、「日本と米国は、互いの信頼に根差した関係の中で、平和と安定のために何をするべきかを理解し、ともに行動していきます。日米同盟は、単なる外交関係ではありません。自由と民主主義を守るための覚悟と責任の共有です。この同盟をさらに強く、確かなものにするため、今後とも全身全霊で職務にあたってまいります」と決意。

「ヘグセス長官と個人的な信頼関係を構築し、友情を深めることができたのも、防衛省・自衛隊の支えのおかげ。みんな、ありがとう」とつづり、小泉氏の地元・横須賀発祥のスカジャンを着た２ショットをアップした。

小泉氏は２９日にヘグセス米国防長官と会談した際、特製のスカジャンを贈っていた。フォロワーからは「メチャクチャ素敵」「めちゃくちゃ似合ってます！」「カッコいい」などの声が上がっていた。