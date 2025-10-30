10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。

家電メーカーのシャープのブースでは、EV（電気自動車）のコンセプトモデル「LDK+（エルディーケープラス）」第二弾が初公開されています。

クルマがリビングルームに

クルマを所有していても、1日のうち駐車している時間が圧倒的に長いのが一般的と言えます。それならば、クルマが使われていない時間を、リビングルームの拡張空間として活用してしまおう、というのがシャープの提案です。

車体は親会社である鴻海（ホンハイ）が開発するEVプラットフォーム「Model A」をベースに開発。全長4.3mクラスのコンパクトミニバンサイズで、実際に乗り込んでみると、広々とした車内レイアウトに家電メーカーならではのこだわりが随所に見られます。

運転席を後ろ向きに180度回転させると、後部座席と対面し、まるで家のリビングのような空間が生まれるのが特徴。リラックスするには十分な広々とした車内空間で、フロアがフローリング調にデザインされているのもポイントです。

シアタールームやリモートワークに最適な空間

テーブルとしても活用できるコンソールボックスには、電源やプラズマクラスター空調のほか、プロジェクター機能も搭載。後部座席上部にはスクリーンを装備し、大画面でのシアタールーム体験が可能です。

リアガラスと後部座席の左右ガラスは液晶シャッターにより外部を遮断できるため、プライベートなリモートワーク空間としても活用できそうです。

2027年度に市場投入へ

「LDK+」が示すのは、自動車メーカーとは異なる視点から生まれた、まったく新しいモビリティのカタチです。「走行性能」や「燃費」ではなく、「生活の質」に価値の軸を置く、家電メーカーならではの発想は、EV時代だからこそ実現できるのかもしれません。

シャープは2027年度に「LDK+」の国内での事業化を目指すとしています。