『人生、歌がある』番組初のコンサート実現 所ジョージ＆木梨憲武も登場
BS朝日で毎週土曜よる7時に放送中の音楽番組『人生、歌がある』が、番組として初のコンサート「BS朝日開局25周年記念 人生、歌がある コンサート」を29日に東京・東京国際フォーラム・ホールAにて開催した。この模様は、12月13日よる7時から4時間スペシャルで放送される。
【ライブ写真】サプライズで登場した！木梨憲武＆所ジョージと田中あいみ
『人生、歌がある』は、2013年にスタートした『日本の名曲 人生、歌がある』を前身とし、今年で放送13年目を迎える長寿番組。番組の魅力である豪華なセットと、名曲をフルコーラスで堪能できる構成は、今回のコンサートでも“生”で存分に味わえた。
第1部では、田原俊彦と若手歌手たちのコラボによる4曲メドレーが披露され、さらにサプライズとして所ジョージと木梨憲武が登場。所が楽曲提供し、木梨がプロデュースした田中あいみの「NAZO」を3人で歌唱するシーンでは、会場が大きく沸いた。
第2部では、「北国の春」「浪花節だよ人生は」「手紙」「兄弟船」など、誰もが知る名曲やヒット曲が多数披露され、コンサートならではの特別なコラボレーションによって観客を魅了した。
司会は番組と同様、坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）と岡田美里が務めた。出演歌手たちの魅力を引き出す名コンビぶりはコンサートでも健在で、会場をリラックスした雰囲気で包み込んだ。
なお、番組の総合演出を手がけ、今回のコンサート開催を望んでいた疋田拓さんは、開催直前に逝去。出演者たちは感謝と追悼の思いを胸に、それぞれの歌をステージで届けた。
■放送予定
12月13日（土）後7：00〜 ＜BS朝日＞
【出演】
千昌夫、由紀さおり、天童よしみ、細川たかし、川中美幸、田原俊彦、マリーン、山川豊、早見優、クミコ、鳥羽一郎、神野美伽、伍代夏子、キム・ヨンジャ、市川由紀乃、マリアセレン、ベイビーブー、辰巳ゆうと、朝花美穂、彩青、青山新、ゆあさみちる、田中あいみ、木村徹二、梅谷心愛、平松賢人
サプライズゲスト：所ジョージ、木梨憲武、関本泰輝
司会：坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）、岡田美里
■出演者コメント
▼千昌夫
疋田さんとは亡くなる寸前まで話していたので、番組初となるコンサートへの想いも知っていましたし、コンサートは大盛況で観客のみなさんも笑顔だったので良かったですね。これからも番組とともに、コンサートが続くことを願っています。
▼細川たかし
『人生、歌がある』はいつまでも続いてほしい番組ですし、コンサートもお客さんが喜んでくれていたのが伝わり、うれしかったです。ぜひ、疋田さんに見ていただきたかったですね。
▼田原俊彦
コンサートは疋田さんの念願でした。僕も春先からスケジュールを押さえられていたんですよ（笑）。コンサートは大成功で、大満足です。
▼天童よしみ
コンサートの開催をうかがってから、ずっと今日の日を待っていました。会場では疋田さんが見守ってくださったはずです。今日の日を迎えられて、全てのみなさまに感謝の気持ちを込めて、歌をお届けしました。
▼伍代夏子
疋田さんの面影を感じ、『ここは納得してないかも』と思いつつ、出演者もスタッフも力を合わせ、コンサートを終わらせることが出来ました。疋田さんのため、観客のみなさまのため、心を込めて歌った数々の楽曲をテレビでもお楽しみください。
▼川中美幸
若いころは疋田さんが怖くて怖くて。でも本当に育てていただきました。今日のコンサートは観客のみなさま同様、疋田さんも心から楽しみにしていたはずです。観客のみなさまから元気で明るく歌をお届けするパワーをいただき、感謝しています。
▼由紀さおり
音楽はひとつじゃない、ということを届けられるのがこの番組の魅力。今回のステージもいろんなジャンルの楽曲が溶け合って、素敵なひと時を過ごすことが出来ました。今後も“疋田イズム”を継承しながら、みんなで力を合わせて、素敵なナンバーをお届けしたいと思います。
▼坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）
開催までは長い道のりでしたが、開催されたと思ったら、あっという間でした。春から司会として加入して、これまで大きなステージは初めてでしたし、バイオリン演奏もあり緊張しましたが、出演者のみなさまの歌声にパワーをいただきながら進行できました。バイオリンは音合わせを見た疋田さんが『いいね！』と言ってくださり、本日もきっと天国でご覧になったと思います。
このコンサートは“一足早い紅白歌合戦”と言ってもいい内容です。12月31日を待たず、テレビの前で歌って踊ってください。
▼岡田美里
コンサートを走り抜けることができて、感無量です。疋田さんがお亡くなりになった後、ご自宅をおうかがいしたら、未完成のコンサートの準備稿があったんです。疋田さんが残されたものを手掛かりにコンサートを完成させたスタッフのみなさんに感謝しかないです。
ステージの横で歌手のみなさんを拝見していると、観客のみなさんを前にしているからこそ、最大に輝くのだなと実感しました。今後もコンサートを継続していただきたいですし、テレビでは昭和から令和までの名曲をフルコーラスで放送しますので、番組の魅力が凝縮されたラインアップをお楽しみください。
