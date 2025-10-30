自転車の“歩道走行”は取締対象になる？「車道走行で命の危険」罰則強化に困惑の声も…正しいルールを解説【あなたの声で調査しました】

フジテレビ報道局の調査報道プロジェクト「スポットライト」では、皆さんから寄せられれた身近な困りごとや疑問にお答えします。今回は「自転車の青切符」に関する疑問です。

“自転車ルール”めぐる疑問

【投稿】

2026年4月からの自転車「青切符」導入は、安全意識を高める上で重要です。しかし、罰則強化の前に、全国の「自転車インフラの格差」を無視した一律の取り締まりに疑問を感じます。



群馬県高崎駅東口周辺の車道には自転車レーンがなく、自転車は車のすぐ隣のわずかなスペースを走るしかありません。

常に後方からの車の接近に怯え、「命の危険を感じながらの車道走行」を強いられています。危険だからとやむなく歩道を走れば「青切符」の対象となりかねません。「危険な車道」か「罰金のリスクがある歩道」か、私たちは二者択一を迫られています。



特に地方都市では、予算や土地の制約で安全なインフラ整備が追いついていません。国民の命を守るため、「罰則強化」の前に「安全なインフラ整備」を急ぐべきではないでしょうか。全国の自転車利用者が抱えるこの問題を、ぜひ「スポットライト」で取り上げてください。（群馬県、女性）

「青切符」の対象になる？

2026年4月1日から自転車も「青切符（交通反則通告制度）」の対象となり、車道や歩道の走行に関するルール違反をした場合、反則金が課されるようになります。

自転車は「軽車両」として車両扱いされていて、車道の左側通行が原則となっています。

2025年9月に警察庁が定めた「自転車ルールブック」によると、普通自転車が歩道を走行した場合の取締の基本的な考え方は、次のように定められています。

○ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。

○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。

つまり、ご指摘の道路の場合、「単に歩道を通行している違反」については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われますが、いわゆる「青切符」の取締対象にはなりません。

警察庁が導入前に行ったパブリックコメントでは、「歩道通行の禁止はおかしい」といった意見が多く寄せられたことなどから、こうした基本的な考え方が示されました。

群馬県警高崎署の交通安全課に確認したところ、同様の認識を示し、「青切符」の違反にはならないということでした。

ただ、スピード違反をしたり、イヤホンをつけて走行したり、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など、悪質・危険な行為だと認められた場合には、取締の対象として、6000円の反則金を支払わなければならないので注意が必要です。

自転車の歩道走行は“例外”？

とはいえ、自転車は「軽車両」ですので基本的には車道を走らなければなりません。「自転車ルールブック」には、自転車安全利用5原則のなかで「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」と定められています。

歩道のない道路にある歩行者が通行するために道路の側に白線で区画された「路側帯」がある場合でも、車道を通行しなければなりません。

しかし、例外として「歩道通行可」の標識がある場合や13歳未満、70歳以上、身体障がい者、安全確保のためやむを得ない場合は、歩道を走行することができます。

ここでの「自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」とは、「道路工事や連続した駐車車両のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき」と定められています。

投稿者さまが心配されているこの道路は、車幅も狭く、この道の先には市営の駐車場もあるとのことで、通行する際に事故の危険を感じる場合には、歩道の走行が認められる可能性があります。

歩道走行のルールとは

上記のように、やむを得ない場合に自転車が歩道を通行する際のルールも定められています。

まず、歩道の中央から車道よりの部分を直ちに停止できるような速度で進行できる徐行しなければなりません。（法63条の4第2項）。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止をしなければなりません。これらに違反すると、歩道徐行等義務違反（反則行為）として、反則金（3000円）の対象になります。

自転車の交通違反に関する交通反則切符「青切符」は2026年4月1日から導入されることが決まりました。

対象となるのは、16歳以上で、113の違反行為について3000円から1万2000円の反則金が定められています。

自転車で歩道を通行しても、実質的には「指導警告」にとどまるこのルールですが、だからと言って日常的に歩道を走行してよいというわけではありません。

歩道を走行する場合も、徐行しながら歩行者優先という基本原則を守り、安全運転を心がけましょう。