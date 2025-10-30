

2025年7月24日に日本でのデリバリーがスタートしたアウディの新型BEV「A6アバントe-tron」（写真：三木 宏章）

【写真を見る】一充電あたり734km走行可能、広いラゲージスペースが魅力。アウディの新型BEV｢A6アバントe-tron｣の内外装（37枚）

ドイツ・アウディが展開するBEV（バッテリーEV）ブランド「e-tron（イートロン）」の最新モデル「A6アバントe-tron」に試乗する機会を得た。

ミドルサイズの高級車を意味する「プレミアムアッパーミッドサイズ」というジャンルに属する「A6 e-tron」シリーズのなかでも、スタイリッシュなツーリングワゴンのボディを持つのがこのモデル。

大きな特徴は、空力性能に優れたボディや高効率な電動モーター、大容量100kWhバッテリー、独自の回生ブレーキシステムなどの採用により、一充電走行距離（1回の満充電で走行できる距離）で734km（WLTCモード値、以下同じ）を実現すること。また、BEVならではのスムーズな走りや、荷物の積載性などツーリングワゴン特有の利便性を持つことも魅力だ。

そんなA6アバントe-tronだが、実際、走りや装備にどんな魅力があるのだろうか。アウディジャパンが主催した公道試乗会に参加し、その実力を試してみた。

A6 e-tronの概要とアバントの位置づけ

e-tronは、アウディが2018年から展開するBEVブランドだ。日本でのラインナップは、現在のところスポーティな4ドアクーペ「e-tron GT」のほか、SUVがメイン。フルサイズの「Q8 e-tron」、ミッドサイズの「Q6 e-tron」、コンパクトサイズの「Q4 e-tron」といった3タイプを用意する。

これらに対し、新型A6 e-tronシリーズは、4ドアクーペの「A6スポーツバックe-tron」と、今回試乗したツーリングワゴンのA6アバントe-tronをラインナップ。それぞれのスポーツグレードとして、「S6スポーツバックe-tron」と「S6アバントe-tron」も設定し、国内e-tronのラインナップを拡充している。

A6 e-tronシリーズの主な特徴は、アウディがポルシェと共同開発した「PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）」を採用していること。これは、効率性とパフォーマンスを両立させた最新のBEVプラットフォームだ。

採用モデルは、2025年4月に日本導入したミッドサイズSUVの「Q6 e-tron」シリーズに次ぐ2番目。優れた走行性能や一充電走行距離、高い効率性や充電能力、そしてアッパークラスに匹敵する広い居住空間などがポイントとなっている。

A6 e-tronのスタイリング



ステーションワゴンタイプとなるA6アバントe-tronの外観（写真：三木 宏章）

A6 e-tronシリーズ共通の外観的な特徴は、低く重厚感のあるボディとダイナミックで伸びやかなルーフライン、それによる力強さと洗練されたエレガントさ。フロントフェイスは、アウディを象徴するシングルフレームグリルに、ワイドで開口部のない仕様を採用。フロントフード内にエンジンがないe-tronモデルならではのデザインだ。

また、今回試乗したツーリングワゴンのA6アバントe-tronの場合、とくに低く伸びたサイドビューが際立つ。高級感とスポーティさ、それにアウトドアにもマッチしそうなテイストがあり、個人的にはA6スポーツバックe-tronより好みだ。



A6アバントe-tronのリアビュー（写真：三木 宏章）

加えて、ボディに関しては、デザインと空力を高次元で両立していることもポイントだ。フロントのエアカーテン（エアロパーツ）やフラットなアンダーボディなど、空力特性を追求した各部のデザインにより、空気抵抗の大きさを示すCd値を高レベルで低減。A6アバントe-tronでCd値0.24、A6スポーツバックe-tronでは、アウディ史上最も優れた0.21というCd値を実現する。

そして、これらがA6アバントe-tronで734kmという一充電走行距離に貢献する。ちなみに、ほかのタイプの一充電走行距離は、A6スポーツバックe-tronが769km、S6スポーツバックe-tronが726km、S6アバントe-tronが706km。さらに、A6スポーツバックe-tronは、オプションのレンジプラスパッケージを装着した場合、一充電走行距離846kmを実現し、国内BEVで最長の航続距離（アウディ調べ、2025年7月時点）になる。



A6アバントe-tronのサイドシルエット（写真：三木 宏章）

A6アバントe-tronのボディサイズは、全長4930mm×全幅1925mm×全高1530mm、ホイールベース2950mm。A6スポーツバックe-tronと比べ、全高のみ35mm高くなるが、全長や全幅、ホイールベースは同じだ。また、試乗車は、オプションの「アダプティブ・エアサスペンション」を装着するため、標準仕様と比べ、全高のみ−20mmの1510mmとなり、より低く、空力に優れたフォルムとなる。

ちなみに、このアダプティブ・エアサスペンションとは、車高を自動調整するダンピング制御付きエアサスペンションシステムのことだ。後述するドライブモードとも連動することで、速度や好みに応じて車両の高さを4つのレベルで調整可能。高い電費性能を生む空力特性に貢献するとともに、俊敏な走りを味わいたいときなど、多様な走りのシーンに対応するという。

運転席＆インテリア



A6アバントe-tronのインテリア（写真：三木 宏章）

コクピットに入り、運転席に座る。試乗車は、オプションの「S lineパッケージ」を装備するため、運転席と助手席は、スポーツシート仕様だ。ホールド性が高く、コーナリング中などでも上体があまり左右に振れないため、快適性も抜群だ。また、前方視界も良好だが、着座姿勢はやや低めのためか、フロントフード先端までは見えない。せまい駐車場や細い路地でのUターンなどでは、車体ノーズ部にやや注意を払う必要がありそうだ。

ディスプレイには、運転席と助手席の前に「MMIパノラマディスプレイ」を設置する。これは、ステアリング奥のメーター部分に11.9インチの「アウディバーチャルコックピット」、センターモニターには14.5インチの「MMIタッチディスプレイ」を組み合わせた仕様だ。いずれも、インテリアと見事にマッチングするデザインを採用。必要な情報が一目でわかりやすいとともに、コックピットにラウンジのような雰囲気も演出する。



A6アバントe-tronの運転席および助手席（写真：三木 宏章）

また、試乗車では、オプション設定の助手席専用10.9インチ「MMIパッセンジャーディスプレイ」も搭載。助手席に座るパッセンジャーが、ドライバーの視線を妨げることなく、インフォテインメントシステムを自由に操作でき、コックピットに座る2人それぞれの快適性などにも考慮している。

ほかにも、試乗車には、これもオプションの「スマートパノラマガラスルーフ」も装備する。これは、電圧をかけることによってガラスルーフを透明状態にしたり、不透明に切り替えたりできるポリマー分散型液晶（PLDC）技術を採用した最新のガラスルーフだ。

切り替え操作はルーフ上部にあるボタンで行い、9つのセクションごとに「透明」「不透明」の選択が可能だ。しかも、ガラスルーフ自体はかなり大きく、すべてのセクションを透明にすると、まるでオープンカーに乗っているような開放感を味わえる。また、すべてを不透明にすれば、夏場の強烈な日差しも避けられる。天気や気分に応じ設定を細かく変えられるのはかなり便利で、なかなかの優れもの装備といえるだろう。

ガソリン車から乗り換えても自然な走り



センターコンソールのシフトボタン（写真：三木 宏章）

パワーボタンを押し、センターコンソールに装備された長方形型のレバー式シフトを下に引くと、ドライブモードとなり、発進可能の状態に。アクセルペダルを踏み込んでいくと、とてもスムーズな加速を味わえる。いわゆるBEV的で圧倒されるような加速感ではなく、パワーの出方がかなりマイルドだから、ICE（内燃機関）モデルからの乗り換えでも違和感は少ないだろう。

ただし、この乗り味は、設定するドライブモードで変わってくる。A6アバントe-tronの場合、走行状況や好みに応じて4つのモードが選択可能だ。幅広い状況に対応する「バランス（Balanced）」、最もスポーティな走りを味わえる「ダイナミック（Dynamic）」、快適な乗り心地となる「コンフォート（Comfort）」、燃費性能を高める「エフィシエンシー（Effiency）」を用意する。



助手席のMMIパッセンジャーディスプレイ（写真：三木 宏章）

これらのうち、クルマのパワーをオンにして最初は、バランス・モードが自動選択される。このモードは、最も標準的な仕様で、街乗りから高速道路まで、幅広いシーンに対応。先に述べたとおり、市街地で信号待ちから発進する際には、過不足のないマイルドかつスムーズな加速感となる。

一方、モードをダイナミックに変えると、アクセルペダルを踏む量に応じて、リニアにパワーが発生。とくに高速道路の合流車線などで、アクセルペダルをグンッと踏み込むと圧倒的な鋭い加速を味わえて、走りが一気にスポーティとなる。しかも、このとき、先に述べたオプションのアダプティブ・エアサスペンションが、路面をしっかりと捉えてくれ、安定感も抜群だ。

逆に、モードをコンフォートやエフィシエンシーにすると、パワーの出方はもちろん、オプションのアダプティブ・エアサスペンションも、乗り味がソフトな設定となる。とくにエフィシエンシー・モードでは、速度に応じてサスペンションが車体を20mm下げる動作を実施。これにより、ボディの空力特性をアップさせ、電費や一充電走行距離の向上につなげるという。

パワートレインについて



筆者による試乗シーン（写真：三木 宏章）

ちなみに走行用バッテリーは、PPEのために新たに開発された総電力量100kWh（正味容量94.9kWh）リチウムイオンタイプを搭載する。パワートレインは、試乗したA6アバントe-tronの場合、1基の電気モーターを搭載した後輪駆動方式だ。システム最高出力は280kW（約380PS）を発揮（ローンチコントロール起動時、通常時270kW＝約367PS）。0から100km/hまでの加速時間は5.4秒、最高速度は210km/hだ（A6スポーツバックe-tronも同様）。

対して、スポーツグレードのS6スポーツバックe-tronとS6アバントe-tronは、車体前後に2基の電気モーターを搭載した独自の4輪駆動システム「クアトロ（quattro）」を採用。システム最高出力は405kW（約550PS）を発揮（ローンチコントロール起動時、通常時370kW＝約503PS）。0から100km/hまでの加速時間は3.9秒で、最高速度は240km/hとなっている。

このように、パワーなど動力性能ではスポーツグレードのS6スポーツバックe-tron/ S6アバントe-tronが勝る。だが、通常の一般道であれば、A6アバントe-tronのパワートレインでも十分に交通の流れをリードできるほど余裕ある走りを楽しめる。街乗りから郊外のワインディング、高速道路など、多様な道でストレスのない走りを味わえることはたしかだろう。

なお、バッテリーの充電時間は、例えば、アウディ独自の充電施設「PCA」で150kWの急速充電器を利用する場合、充電状態（SoC）10%から80%の充電を約35分で完了できる。

ちなみに、このPCAとは、Premium Charging Alliance（プレミアム・チャージング・アライアンス）の略。アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンのEVオーナーが利用できる充電サービスだ（2025年10月中旬現在）。各ブランドの販売店などに設置された最大150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器の利用が可能で、2025年7月現在、全国に395基を設置。利用には、月額基本料金1800円/月と都度充電料金が必要だ。

回生ブレーキとコースティング走行



A6アバントe-tronのタイヤ＆ホイール（写真：三木 宏章）

A6 e-tronシリーズでは、高度な回生システム（回生ブレーキ）を持つことも、優れた一充電走行距離に貢献するという。回生システムとは、減速時のエネルギーを利用して発電し、バッテリーに電力を供給する機能。効率的かつ発電量の大きい回生システムほど、結果的にBEVの航続距離を伸ばす効果も生み出す。A6 e-tronシリーズでは、最大220kWを回生し、システムは日常のブレーキプロセスのうち約95％に対応する（稼働する）という。

A6アバントe-tronの場合、まず、通常のドライブモードでは、アクセルペダルを戻した際の減速度を二段階で調整でき、減速度を高めることで、回生システムをより効果的に使える。調整は、ステアリングの左右にあるパドルシフトで行い、左側で減速度をアップさせ、右側で減速度をダウンさせる。減速度を最大にすれば、アクセルペダルを戻した際に車速の落ちが速く、回生システムが充電する量も上がる。逆に、減速度を最弱にすると、コースティング走行も可能だ。

コースティングとは、ギアをニュートラルに入れてアクセルをオフにしたときのように、減速度がほぼ利かない（ガソリン車の場合はエンジンブレーキがほぼ利かない）状態で走行すること。たとえば、前方の信号が赤になった際、アクセルをオフにしてブレーキのみを操作し、停止線まで減速を行うことが可能。タイミングさえうまく合わせれば、速度の落としすぎなどが少なく、アクセルの再操作などが不要となる。

これにより、アクセルペダルを頻繁に踏む必要がなく、ドライバーの疲労軽減や電費の向上などに貢献する。A6アバントe-tronでも実際に試してみたが、赤信号で停まるときだけでなく、下り坂などでもまるで滑走状態のようなコースティング走行が可能で、日常でも十分使える機能だといえる。

ワンペダル操作にも対応



A6アバントe-tronのフロントフェイス（写真：三木 宏章）

加えて、このモデルでは、レバー式シフトをD（ドライブ）からさらに下へ押すと「Bモード」という設定に変わる。これは、いわゆる「ワンペダル操作」と呼ばれるもので、アクセルペダルの操作だけで加減速を行える機能だ。とくに、アクセルペダルを離した際には、強力な回生減速が発生するため、ブレーキペダルをほぼ踏まずに速度調整などが可能だ。

ただし、このモードでは、かなり減速度が大きくなるため、アクセルペダルの操作をかなりスムーズにしないと、車体がギクシャクしやすい。とくに、ペダルを離す際は、かなりゆっくりと行うことが必要だ。操作が雑だと、同乗者によっては車酔いする場合もあるかもしれない。

また、赤信号で止まるときなど、タイミングが合わないと早く止まりそうになるので、アクセルを追加で踏む必要が出るケースもある。これらを考慮すると、Bモードを使いこなすには、ちょっと慣れが必要かもしれない。

なお、A6アバントe-tronでは、回生ブレーキが進行方向と逆の後方に向けてかかることで、減速時に車体が前のめりになるノーズダイブが少ない。とくに、急ブレーキを掛けた際などでも、車体の姿勢変化が少なく、安定感と安心感を体感できることも特徴だ。

先進機能について



ステアリングのスイッチ類（写真：三木 宏章）

試乗車には、オプションの「ARヘッドアップディスプレイ」も搭載されていた。これは、ドライバー前方のフロントガラスに速度、交通標識、アシスト情報、ナビゲーションシンボルなどの関連情報を、車両から最大約200m先に焦点を合わせた位置に仮想表示する機能だ。

各情報は、前方のやや下方を意識して見ることで、自然と視界に入るような設定。表示のやり方や位置が絶妙なので、運転中に気になり過ぎることがない。また、速度やナビなど運転に必要な情報を、最低限の視線移動で得ることができるため、周囲の車両や状況などに気を配りながら、運転に集中できるのもいい。

先進運転支援システムでは、渋滞追従機能付き「ACC（アダプティブ・クルーズコントロール）」やレーンアシスト機能などを搭載。高速道路などの長距離移動などでも、快適で疲労を軽減してくれる最新の機能を享受できる。



A6アバントe-tronのヘッドライトまわり（写真：三木 宏章）

また、45個のLEDセグメントを装備した「マトリクスLEDヘッドライト」を採用（タイプ別設定）。LED光源と精密な光学デバイスを組み合わせたカメラシステムによって、状況にあわせて配光を可変させるヘッドライト機能だ。たとえば、夜間にハイビームで走行中、カメラが対向車や先行車を検知すると、そのエリアのハイビーム照射をオフにして幻惑などを防止。それ以外の車間エリアや周辺は明るく照らし続けることで、夜間の視界確保に貢献する。

ちなみに、今回の試乗車に設定はなかったが、A6 e-tronシリーズでは、オプションに「バーチャルエクステリアミラー」を用意することもトピックだ。これは、小型カメラを内蔵したドアミラーだ。オーソドックスなタイプと比べ、かなりスリムなユニットにできることで、空気抵抗を低減し、電費向上に貢献する。また、カメラに写った後方の様子は、インストルメントパネル左右端2カ所に配されたOLEDタッチディスプレイに映し出される方式。雨や雪などの悪天候時や夕暮れ時も周囲を鮮明な映像で確認できるため、高い安全性にも貢献している。

先進機能には、ほかにも、ヘッドライト上に備えた「デジタル・デイタイムランニングライト」に、オプションの「デジタルライトシグネチャー」を装着可能。任意の8つの点灯パターンを選択できることで、柔軟な光のカスタマイズを楽しめる。テールライトも、室内の「MMIタッチディスプレイ」によって8つの点灯パターンを切り替えることとなどが可能だ。A6 e-tronシリーズは、このように、光に関する多くの最新技術を採用することで、夜間における自車の被視認性、周辺車両からの認知度などを高める工夫を施している。

リアシート＆荷室



A6アバントe-tronのリアシート（写真：三木 宏章）

ツーリングワゴンのA6アバントe-tronでは、荷室の広さや使い勝手も注目点だ。荷室スペースの容量は、通常の後席使用時で502L。これは、A6 e-tronシリーズの場合、アバントとスポーツバックのいずれも同容量だ。

ただし、リアシートの背もたれをすべて前方に倒せば、スポーツバックが1330Lとなるのに対し、アバントは1442Lまで拡大可能。より広い荷室空間を作ることができる。

また、アウディジャパンによれば、リアハッチバック部の開口部は、A6アバントe-tronのほうが広いため、A6スポーツバックe-tronよりも荷物の出し入れが楽だという。そして、ICE（内燃機関）仕様のA6やA5など、アウディのほかのモデルでも、アバントが一定のユーザーから支持を受けているのは、こうした点も大きいそうだ。



A6アバントe-tronのラゲージスペース（写真：三木 宏章）

ちなみにリアシートは4:2:4分割式で、背もたれの中央部だけや、左右どちらかを倒すなど、荷物の形状や量に応じた多様なアレンジを可能とする。操作は、シートの背もたれ上部にあるレバーを室内側から引けば簡単にできる。荷室の左右壁部分にあるレバーでもリアシート背もたれの操作が可能で、大きな荷物を抱えて車体後方まで運んだ際など、そのままリアゲートを開けて背もたれを倒せる。リアドア側にまわって操作する手間が省けるため、便利な機能だといえよう。

なお、荷室はほかにも、フロントボンネット下にもトランクを装備。エンジンのないBEVモデルならではの設定だ。容量は27Lを確保し、さまざまな荷物の積載に便利だ。

価格＆オプション



後席をすべて倒した状態のラゲージスペース（写真：三木 宏章）

A6アバントe-tronの価格（税込み）は、今回試乗したスタンダードの「A6 Avant e-tron performance」が1012万円。なお、試乗車には、前述のとおり、スマートパノラマルーフやアダプティブ・エアサスペンション、ARヘッドアップディスプレイなどのオプションが搭載されており、オプションの合計価格（税込み）256万円を加えると、合計価格（税込み）は1268万円となる。

ちなみに、A6 e-tronシリーズに属する他タイプの価格（税込み）は、アバントのスポーツグレード「S6 Avant e-tron」が1471万円。スポーツバックの場合、スタンダードの「A6 Sportback e-tron performance」が981万円で、846kmの一充電走行距離を実現するレンジパッケージ装着車が1045万円。スポーツグレードの「S6 Sportback e-tron」は1440万円だ。

なお、購入価格を抑えることができる補助金については、A6 e-tronシリーズの場合、全タイプが国の「クリーンエネルギー自動車導入促進（CEV）補助金」の対象車。また、地方自治体の補助金も利用できる場合がある。

たとえば、2025年度内に個人でA6 Avant e-tron performanceを購入する場合、国のCEV補助金は52万8000円。また、オーナーが東京都在住であれば、令和7年度ZEV車両購入補助金を利用でき、補助金額は別途32万円をプラス。合計で84万8000円の補助金を使えることになる。

さらに東京都では、購入者が再生可能エネルギーや充放電設備などを導入すれば、補助金が上乗せとなるケースもある。また、自動車税に対する「グリーン化特例」や「環境性能割」、自動車重量税に対する「エコカー減税」の税制措置などもあるため、これらを利用すれば購入費や車検時などの維持費を低減することが可能だ。

新型A6 e-tronシリーズの今後



A6アバントe-tronの走行シーン（写真：三木 宏章）



日本市場では、まだまだ苦戦中のBEV。そんななか、A6アバントe-tronは、ツーリングワゴンならではの特性を持つことが一番の魅力だ。とくに、都会から郊外まで幅広いシーンにマッチするスタイルや広い荷室などは、日常の足からキャンプなどアウトドアのレジャーまで幅広く対応。しかも、734kmもの一充電走行距離を実現し、BEVでも十分に長距離移動を楽しめる。

国内では、減少傾向であるツーリングワゴンながら、一定の愛好家はいるだけに、そうしたユーザーなどが、このモデルに対し、どのような反応を示すのかが注目だ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）