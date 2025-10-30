リヨンの思い出を更新。それもエマと。

リヨンは、19年前に一人旅で訪れたきり。

高台にあるユースホステルに泊まり、織物の博物館に行き、名物料理を食べて、夜のソーヌ川を見てフランスのどの川よりも好きだと思った。

お土産はもちろん緑色のお菓子、クッサンドリヨン。

それでもパリやボルドー、マルセイユなんかの街に比べると、尖っていないというか、上品な都会という感じ。まぁ、好きでも嫌いでもない街でした。

でも今回、ル・ピュイ＝アン＝ヴレという田舎の方に行くために経由することになり、エマと久しぶりに訪れると、なんだか初めて来た街のような、そんな気持ち。

19年も経ってたらそりゃそうなのか。それとも駅前を工事してて景観が違ってたからなのか。

リヨンに着いてから次の電車までの数時間の間に、ホテルに荷物を預けに行き、駅前でエマに朝ごはんを食べさせて、私は駅で買ったコーヒーを飲みました。

この時間が、私の新しいリヨンの記憶。この3日後にリヨンに戻ってきて、さらにエマと思い出を更新！やはりソーヌ川は美しかったです。

リヨン駅前で朝食を食べるエマ

食べた後は昼寝。私はコーヒー。