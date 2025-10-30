カラバオカップ4回戦でリヴァプールとクリスタル・パレスが戦い、0-3でアウェイのクリスタル・パレスが勝利を収めた。パレスは前半終了近くにイスマイラ・サールが連続得点を奪い、リヴァプールは点差を縮められぬままアマラ・ナロの退場によって10人に。88分にジェレミー・ピノの追加点を浴びて万事休すとなった。



コミュニティ・シールドを含めると今季3度目となるパレスとの試合。リヴァプールはそのすべてに敗れており、パレスはまさに“天敵”となっている。現在続いているリーグ戦の連敗もパレス戦が皮切りとなった。今回は主力をターンオーバーして臨んだが、序盤のいくつかのシーン以外にあまり良いところは見られず、退場者まで出す始末。結果、完敗となってしまった。





これでコミュニティ・シールド以外の公式戦で8勝6敗。ここ7試合で6つの敗戦を喫している。『Liverpool ECHO』によると、これは16年間で最悪の成績だという。また、DFアマラ・ナロは今年出場した2つの試合でともにレッドカードを受けて退場するという不名誉な記録を作ってしまった。同紙の評価では、ナロが最低の評点「3」。チャンスをもらったトレイ・ニョニ、キーラン・モリソンも「5」と低い評価に終わった。「6」以上の選手はおらず、全体的に低調な試合だった。トンネルから抜け出せないリヴァプール。週末は調子を上げてきたアストン・ヴィラ、そして来週ミッドウィークにはラ・リーガ首位のレアル・マドリード、そして来週末はマンチェスター・シティが相手となる。厳しい戦いが続くが、光は見えるだろうか。