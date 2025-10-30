【S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション】 予約開始：10月31日16時 2026年5月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」を2026年5月に発売する。10月31日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は11,000円。

本製品は、特撮「仮面ライダーエグゼイド」より、「宝生永夢」がゲーマドライバー、マキシマムマイティXガシャット、ハイパームテキガシャットを駆使して変身・レベルアップした究極無敵の姿「仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー」を、同社の可動フィギュア「S.H.Figuarts」の平成ジェネレーションズエディションとして商品化したもの。

特徴的な煌めくゴールドをふんだんに使い、全身を丁寧に塗り分けて再現しており、頭部の髪パーツは、下に垂れた状態に加え、動きに合わせてなびく華麗な姿を再現できる交換用パーツ一式を収録。さらに、付属のガシャコンキースラッシャーを使えば、多彩なポーズや武器を振るう迫力あるアクションシーンを自由に再現でき、遊びの幅が大きく広がる。

必殺技発動時に輝く「HYPER CRITICAL SPARKING!!!」の文字が刻まれたエフェクトシート一式も付属し、迫力ある必殺技シーンをよりリアルに再現、臨場感あふれる演出が楽しめるほか、豊富な付属パーツで、「仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー」の多彩な遊び方を存分に楽しめる。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各3種交換用髪パーツ一式ガシャコンキースラッシャーエフェクトシート一式

(C)石森プロ･東映

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。ご了承の上、閲覧ください。