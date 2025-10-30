歌手のhitomi（49）が30日、自身のインスタグラムを更新。16歳長女とディズニーハロウィーンに参加した様子を公開した。

「娘とディズニーハロウィン行ってきました」と報告。「娘はウェイディングアリエルで、私は悪役のヴァネッサ」とコンセプトを明かし、仮装の様子を投稿した。

「なんとなく1日ヴァネッサの様に振る舞ってみました」とhitomi。「娘はやりたい仮装で大満足だったみたい 夜はへとへとだったけどね…」とつづった。

ハッシュタグで「#ハロウィン」「#ディズニーハロウィン」「#ディズニーハロウィン2025」「#ハロウィン仮装」「#アリエル」「#ヴァネッサ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「美しい」「一瞬誰かと思いました・・奇麗」「美しくて凄みあり」「ハロウィン素敵」「色気凄い」「前髪なしの黒髪もすごく似合ってますね」「やっぱりロング似合います」などのコメントが寄せられている。

hitomiは2014年に一般男性と再々婚。前夫との間に、08年12月に長女が誕生している。14年11月に長男、16年5月に次男、20年1月に三男を出産している。