竜星涼、スイーツ好きは“自費購入”で加速「健康を気にしながらも糖分を大事に」
俳優の竜星涼（32）が30日、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」7階屋上テラスで行われた「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」オープン記念トークイベントに登壇。“スイーツ男子”になったきっかけを明かした。
【写真】キュート！笑顔で試食する竜星涼
竜星は、きょう30日〜11月7日まで同所で開催される「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」（ちくわ）を使った新感覚スイーツ「フィッチュロス」の無料提供のPRイベントにゲストとして登場した。
イベントでは、商品を実食した竜星。ストロベリーのディップソースと、アイオリバジルのディップソースとともにフィッチュロスが用意されると、シュガーがまぶされたフィッチュロスを手に取り、一口そのままで食べた後はすぐにストロベリーのソースをディップ。「おいしい！」とうれしそうに笑顔を見せた。
学生時代にはパティシエ志望だったという竜星は、現在も自他ともに認める“スイーツ男子”。スイーツを好きになったきっかけを聞かれると、「子どもの頃から甘いものは好きでしたけど、自分で買えるようになってからはケーキとかって誕生日とかクリスマスじゃなくても買っていいんだって。そこから火がついたような気がします」と“自費購入”で加速したと振り返り、「健康を気にしながらも、糖分を大事にしています」と明かした。
イベントには竜星のほかに、ニッスイ コーポレートコミュニケーション部の生島陽子氏が登壇した。
