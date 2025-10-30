「蜀紅錦〜紡がれる夢〜」

中国の"顔面国宝"と呼ばれるヤン・ヤンをトップスターへと押し上げ、日本でも大ヒットした＜シンデレラ・ヒロイン3部作＞の最高傑作とされる「シンデレラはオンライン中！」(2016年)。

"男神"と呼ばれる完璧男子に扮したヤン・ヤンの人気ぶりもさることながら、同作をきっかけにブレイクしたイケメンキャストは多数。中でも、今や"時代劇美男"として頭角を現しているスター俳優が、ジェン・イェチョン(鄭業成)だ。

時代劇美男！ジェン・イェチョンの凛々しい立ち姿に魅了される「蜀紅錦〜紡がれる夢〜」

その後、「三千鴉の恋歌」(2020年)で本格的なブレイクを果たしたイェチョンは、唐代の"蜀錦"業界を舞台にしたロマンス時代劇「蜀紅錦〜紡がれる夢〜」(2024年)でも好演。「恋心は玉の如き」(2021年)や「星より輝く君へ」(2024年)で知られる人気女優タン・ソンユン(譚松韻)を相手に、大人のロマンス模様を繰り広げている。

11月10日(月)よりチャンネル銀河にてTV初放送される「蜀紅錦〜紡がれる夢〜」(11月2日(日)に第1話先行放送あり)は、"蜀錦"と呼ばれる錦織物産業が盛んだった唐代の益州(現在の四川省)を舞台に、亡き父が作り出した鮮やかな紅色の染色技法・蜀紅を守り抜こうとする勇敢なヒロインと、彼女と次第に心通わせていく錦官の、戦いとロマンスを描く。

益州きっての染色職人だった父がその才ゆえに陰謀に巻き込まれ、殺害されてから8年。美しく聡明な女性へと成長した娘の季英英(タン・ユンソン)は、同業の大店・花家からの圧力や嫌がらせにも負けず、細々と染織工房を続けていた。そんな彼女の前に、新任の錦官・楊静瀾(ジェン・イェチョン)が現れる。8年前、英英の父が殺された場面にも居合わせていた静瀾は、その真相と、前任の錦官だった師匠の突然の死を調べるため、故郷に帰還したのだが...。

本作のモチーフとなっている"蜀錦"は、現代の中国で、無形文化遺産にも指定されている四川の伝統産業。見事な染色技術で、艶やかな紅色(＝蜀紅)に染め上げられた錦糸(＝蜀紅錦)、そして、その蜀紅のように鮮やかな鮮血が雪の上に飛び散り、目の前で、父親が殺される――第1話の冒頭から、強烈で残酷な色彩美が、見る者をドラマの世界にいざなっていく。

ヒロインの季英英を務めるソンユンは、「恋心は玉の如き」でも物怖じしない聡明な若妻・十一娘をバイタリティたっぷりに演じた、今最も勢いのある実力派女優の一人だ。今作で演じる季英英も、過酷な運命を自らの力で切り拓く聡明なヒロイン。同業者の妨害にも決して泣き寝入りせず、仲間を集めてビジネスを広げるという、チャーミングな笑顔とは裏腹にカリスマあふれるキャラクターだ。

一方、そんな季英英の前に颯爽と現れるのが、イェチョン演じる楊静瀾。初登場シーンこそ馬上から見下ろす態度で彼女の反感を買うが、実は幼い頃から英英を知っており、彼女の交渉力や商売感覚を高く評価している。そして父の汚名をそそぎたいと奮闘する彼女に寄り添い、時にやさしく時に雄々しい顔も見せながら、懸命にサポートしていく...そんな"白馬の王子様"的なキャラクターだ。

イェチョンの穏やかに微笑みながらヒロインを支え見守るキャラクターは、困難や妨害を知恵と勇気ではねのけるユンソンのパワフルなヒロイン像とも相性抜群。対照的に、互いに意識しながらもなかなか踏み込めないピュアなロマンスとのギャップも絶妙だ。

さらに、「流水舞花(りゅうすいまいか)〜遥かなる月落城〜」(2024年)のジャオ・ホワウェイが英英を一途に思い続ける許嫁の趙修緣役、「如懿伝〜紫禁城に散る宿命の王妃〜」(2018年)で脚光を浴びたジン・チャオが英英に興味を持って近づく謎の商人・白晟役で登場し、陰謀に立ち向かう英英のストーリーに深みをもたらしている。

互いに支え合う恋人であり、同志のような季英英と楊静瀾の関係性にも心ときめくが、何よりも、無形文化遺産として現存する"蜀錦"の継承を巡る奥深いストーリーに、引き込まれること必至。過酷な運命に屈することなく、伝統を守り抜こうとする英英の強い信念に心震える1作だ。

文＝酒寄美智子

