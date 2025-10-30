国立慶州博物館での行事に参加するトランプ米大統領と韓国の李在明大統領＝２９日/Mark Schiefelbein/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２９日、ＳＮＳへの投稿で、韓国に原子力潜水艦の建造を「承認」したと述べた。

トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに「我々の軍事同盟はかつてないほど強固なものとなっている。この同盟に基づき、韓国が現在保有している旧式で機敏性に欠けるディーゼルエンジン型潜水艦ではなく、原子力潜水艦の建造を承認した」と投稿した。

潜水艦はペンシルベニア州にある「フィラデルフィアの造船所」で建造されるという。

トランプ氏との会談に先立ち、韓国の李在明（イジェミョン）大統領は、建造を計画している原子力潜水艦用の燃料調達の要請を米国に承認するよう働きかける考えを示していた。韓国は北朝鮮や中国の潜水艦に対抗する狙い。

歴代の韓国政権は原子力潜水艦の取得に関心を示してきたが、米国は核拡散への懸念を理由に長年反対してきた。

また、韓国は使用済み核燃料の再処理を行えない。再処理技術は有しているものの、現行の米韓原子力協定で禁止されているためだ。

北朝鮮は今年に入り、原子力潜水艦を自国で建造していることを公表した。これは、米韓にとって重大な安全保障上の脅威となり得る。