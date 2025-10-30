ワールドシリーズで"存在感ゼロ”だが…ド軍キム・ヘソンの「史上初快挙」に期待する韓国紙。一体なぜ？

歴代の韓国人メジャーリーガーで、ワールドシリーズの優勝リングを手にした選手はこれまでたった一人しかいない。それは後に楽天でもプレーするキム・ビョンヒョンなのだが、今回、彼に次ぐ"2人目”が誕生する可能性がある。ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソンだ。

《写真》キム・ヘソンと大谷翔平、シャンパンで「びしょ濡れ」

メジャー挑戦初年度にして、早くも優勝が見えてきた。キム・ビョンヒョンでも成し得なかった快挙を、キム・ヘソンが果たそうとしている。

キム・ヘソンは2024年シーズン終了後、ポスティングシステムを通じてメジャーリーグに挑戦し、ドジャースと契約した。契約内容は3年総額1250万ドル（日本円＝約18億円）。韓国ウォン換算では179億ウォンと巨額だが、メジャーの基準では特別高額というわけではない。

スター選手がひしめくドジャースで、キム・ヘソンが生き残ることはできるのか。そんな懐疑的な声があれば、「別のチームを選ぶべきだった」という指摘もあった。もっとも、それは自然な評価と言えるだろう。

それでも、キム・ヘソンは実力ですべてを証明した。打撃フォームの修正を経て、開幕こそマイナーリーグで迎えたが、その機関も長くはなかった。5月4日にメジャー昇格を果たし、それ以降は一度も降格していない。右肩負傷によるリハビリ出場で一時的にAAAに回ったのが唯一の例外だった。

秋のポストシーズンでも名を連ね、ワイルドカードシリーズ、地区シリーズ、優勝決定シリーズ（NLCS）を経て、ワールドシリーズもともに戦っている。フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズでは代走として途中出場し、サヨナラの得点を挙げる殊勲のランナーにもなった。

（写真提供＝OSEN）キム・ヘソン

ただ、ワールドシリーズでは第4戦までまったく出場機会がない。特に第3戦は延長18回、試合時間6時間39分という死闘が繰り広げられたが、キム・ヘソンは最後までベンチを温めるだけで終わった。悔しさもあったが、状況が良くなければ仕方のないことだ。

重要なのは、ドジャースが優勝を狙える位置にいるという点だ。1998〜2000年にニューヨーク・ヤンキースが3連覇を達成して以降、いかなるチームも「連覇」を成し遂げていない。ドジャースは25年ぶりとなる偉業に挑戦している。

もしドジャースが頂点に立てば、キム・ヘソンも当然、ワールドシリーズの優勝リングを手にすることになる。レギュラーシーズンでは71試合に出場し、打率0.280、3本塁打、17打点、13盗塁、OPS（出塁率＋長打率）0.699という数字を残した。新人としては十分に評価できる成績だ。ポストシーズンの登録メンバーにも名を連ねており、リングを逃す理由はない。

そうなれば、キム・ヘソンは韓国人メジャーリーガー史上初の「デビューイヤー優勝」という記録を打ち立てることになる。これは誰も成し遂げていない快挙だ。

チュ・シンスは2000年にシアトル・マリナーズと契約し、2005年のメジャーデビューから長くMLBの舞台で活躍したが、優勝リングを得ることなく韓国へ帰国。SSGランダーズで初めて優勝を経験した。

リュ・ヒョンジンは2013年にメジャーへ進出し、2018年にはドジャースでワールドシリーズ進出を経験したが、惜しくもタイトルは逃した。ドジャースには2019年まで在籍したものの、翌2020年にドジャースが優勝した際にはトロント・ブルージェイズへ移籍しており、栄冠には縁がなかった。

唯一リングを持つキム・ビョンヒョンも、初年度での優勝ではない。1999年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスと契約し、同年中にマイナーからメジャーへ昇格。主にリリーフとして活躍し、3年目の2001年にワールドシリーズ制覇を経験した。

もちろん、ドジャースの優勝はまだ確定していない。対するブルージェイズも強力打線を武器に互角の戦いを繰り広げている。

果たしてキム・ヘソンは、メジャー挑戦1年目で栄光のリングを手にすることができるだろうか。

◇キム・ヘソン プロフィール

1999年1月27日生まれ。韓国・京畿道出身。身長178cm。韓国のプロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース所属。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、2021〜2024年の4年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2025年1月3日、ドジャースと3年総額1250万ドルで契約した。韓国代表では2021年東京五輪、2023年WBC、2023年杭州アジア大会、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどに出場。登場曲は自身の名前「ヘソン」にちなんで、アニメ『BLEACH』のエンディング曲で知られる歌手ユンナの人気曲『ほうき星』韓国語版の『ヘソン（彗星）』。