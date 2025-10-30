『ボイプラ2』の続編『PLANET C：HOME RACE』参加者ラインナップ公開！18人の再挑戦が始動

グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）の後続プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』参加者ラインナップがついに公開された。

≪話題≫『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇が話題に

10月29日午後6時、Mnetコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、参加者ラインナップとプロフィールが発表され、世界中のファンの注目が集まっている。

公開されたラインナップには、チェン・ボーウェン、チェン・ズーシュオ、クリセン・ヤン、ダン・ホン・ハイ、ファンジョーイー、フー・ハンウェン、ジャ・ハンユー、コ・ミンチェ、リー・ツーハオ、イム・ジャク、アン・チャウユエ、スン・ホンユー、ワン・シクヘイ、シエ・ビンファ、シュエ・スーレン、イーチェン、ジャン・シュンユー、ジャオグアンシューの計18名が名を連ねた。

（画像＝Mnet）

新たなステージで再び成長と競争を繰り広げる彼らの旅に、世界中のファンの関心が集まっている。果たして“次世代グローバルボーイズグループ”の座を掴むのは誰なのか、注目が集まる。

なお、『PLANET C：HOME RACE』は全4話構成で制作され、12月6日に初公開される予定。全世界のファンに向けて 「Mnet Plus」で先行配信された後、Mnetチャンネルでも順次放送される。