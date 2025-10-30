ハローキティ初のハリウッド映画、2028年7月21日にグローバル公開決定
【モデルプレス＝2025/10/30】ハローキティ初のハリウッド映画が、2028年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開されることがわかった。ハローキティとサンリオキャラクターがスクリーンデビューを果たす。
【写真】「サンリオキャラクター大賞」結果発表 総得票数は過去最多6316万票
株式会社サンリオは、ニュー・ライン・シネマおよびワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションによるハローキティ初のハリウッド映画が、2028年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開。ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、映画館のスクリーンに登場し、世代を超えて愛されるキャラクターたちが、映画ならではの世界観で観る人すべてに笑顔を届ける。本作の内容については現在企画開発中で、「思いやり」や「つながり」といったサンリオのキャラクターが長年大切にしてきた価値観を軸に、グローバルに世代や年齢を超えたエンターテイメントを提供する。
サンリオは、ハローキティをはじめ、マイメロディ、クロミ、ぐでたまなど、世代を超えて愛される数多くのキャラクターを軸に、笑顔を届けるビジネスを成長させてきた。商品展開のほか、デジタルを活用した様々なストーリー発信、ゲームやテーマパークでの体験などを通じて世界中の人たちとつながり、今後はファンやクリエイターなど様々な人々を結ぶIPプラットフォーマーへの進化を目指す。映画は、サンリオのキャラクターとその価値観を広く届ける重要な表現手段であり、エンターテイメント企業としてクリエイティブな取り組みを牽引する基盤をさらに強化する。
ハローキティは1974年に誕生し、年間約5万種類の商品が、130以上の国と地域で販売されている。本作では、ハローキティのほか、世界中で愛される様々なキャラクターが登場し、グローバルに劇場公開される予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ハローキティ、初のハリウッド映画決定
◆ハローキティ、1974年に誕生
