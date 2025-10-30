「仮面ライダーゼッツ」より「DXイナズマブラスター」、「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」などの新商品が10月30日に予約開始
バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連新商品を10月30日より予約受付を開始した。
ラインナップはなりきり玩具「DXイナズマブラスター」、「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」やソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」、アクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」が登場する。
DXイナズマブラスター
11月29日 発売予定
価格：6,380円
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマが使用する武器アイテム「DXイナズマブラスター」をなりきり玩具化したもの。
「DXイナズマブラスター」はライダーカプセムをセットしレバーを操作することでカプセムが超回転。さらに、ブレイカムゼッツァーと合体しグレートソードモードに変形する。
付属のプラズマカプセムを別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー」にセットし、回転させることで仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマへのなりきり遊びが楽しめる。
DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター
11月29日 発売予定
価格：8,030円
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスターセット」が登場。「DXナイトインヴォーカーバックル」、「DXブレイカムバスター」のセット商品となっている。
「DXナイトインヴォーカーバックル」は別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー」のバックルを付け替えることで、「ナイトインヴォーカー」にすることができる。付属の「イレイスカプセム」を「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすると、なりきり遊びが楽しめる。
「DXブレイカムバスター」はレードパーツの付け替えで、カリバーモード・ランチャーモードの2つのモードに変形することができる。「ブレイカムバスター」のトリガーを引くと攻撃音が発動し、さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。
モードに応じて攻撃音や必殺技音が変化し、ランチャーモードではバレルが展開します。
付属のヴォイドカプセムはDXゼッツドライバーにセットするとエラー音が鳴る仕様となっている。
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ
11月29日 発売予定
価格：880円
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をソフビ人形化したもの。全高約14cmで劇中のデザインが再現されている。
仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ
11月29日 発売予定
価格：4,400円
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をアクションフィギュア化したもの。全身37カ所可動し、劇中デザインが再現されている。
全高約15cmのサイズ感で全身の筋肉の隆起が表現され、全身のゴールドは成形色と塗装を使い分けて、濃淡2色のデザインが再現されている。
イナズマブラスターは通常形態とグレートソードモードの2種が付属する。
ブースターカプセムGETキャンペーン
11月29日より、 「変身ベルトDXゼッツドライバー」または「DXイナズマブラスター」（セット品含む） のいずれかを購入した方を対象に「ブースターカプセム」 がもらえるキャンペーンを実施する。
なお、キャンペーン品は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。
