【仮面ライダーゼッツ新商品】 10月30日 予約開始

バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連新商品を10月30日より予約受付を開始した。

ラインナップはなりきり玩具「DXイナズマブラスター」、「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」やソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」、アクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」が登場する。

DXイナズマブラスター

11月29日 発売予定

価格：6,380円

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマが使用する武器アイテム「DXイナズマブラスター」をなりきり玩具化したもの。

「DXイナズマブラスター」はライダーカプセムをセットしレバーを操作することでカプセムが超回転。さらに、ブレイカムゼッツァーと合体しグレートソードモードに変形する。

付属のプラズマカプセムを別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー」にセットし、回転させることで仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマへのなりきり遊びが楽しめる。

DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター

11月29日 発売予定

価格：8,030円

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスターセット」が登場。「DXナイトインヴォーカーバックル」、「DXブレイカムバスター」のセット商品となっている。

「DXナイトインヴォーカーバックル」は別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー」のバックルを付け替えることで、「ナイトインヴォーカー」にすることができる。付属の「イレイスカプセム」を「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすると、なりきり遊びが楽しめる。

「DXブレイカムバスター」はレードパーツの付け替えで、カリバーモード・ランチャーモードの2つのモードに変形することができる。「ブレイカムバスター」のトリガーを引くと攻撃音が発動し、さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。

モードに応じて攻撃音や必殺技音が変化し、ランチャーモードではバレルが展開します。

付属のヴォイドカプセムはDXゼッツドライバーにセットするとエラー音が鳴る仕様となっている。

ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ

11月29日 発売予定

価格：880円

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をソフビ人形化したもの。全高約14cmで劇中のデザインが再現されている。

仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ

11月29日 発売予定

価格：4,400円

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をアクションフィギュア化したもの。全身37カ所可動し、劇中デザインが再現されている。

全高約15cmのサイズ感で全身の筋肉の隆起が表現され、全身のゴールドは成形色と塗装を使い分けて、濃淡2色のデザインが再現されている。

イナズマブラスターは通常形態とグレートソードモードの2種が付属する。

ブースターカプセムGETキャンペーン

11月29日より、 「変身ベルトDXゼッツドライバー」または「DXイナズマブラスター」（セット品含む） のいずれかを購入した方を対象に「ブースターカプセム」 がもらえるキャンペーンを実施する。

なお、キャンペーン品は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映