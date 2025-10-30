¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸5²ó¤Þ¤Ç10K¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡22ºÐ¿·¿Í±¦ÏÓ¤¬¹¥Åê
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º ¡½ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥È¥ì¡¼¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ1»àµå10»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡WS»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Î2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ç±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤òÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ó3¿ÍÌÜ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é3²óÀèÆ¬¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤Þ¤Ç5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£95.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.4¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸ò¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó1»à¤«¤é8ÈÖE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÎÂçÃ«¤«¤éÊõÅá¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢4²ó¤Î¥¹¥ß¥¹¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Þ¤Ç3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£5²ó¤Ë¤âE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥³¡¼¥ë¤òÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢2·åÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡9·î15Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¤¿¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç5²ó1/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ11Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£WS¤Ç¤â24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¤Ç»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Ë¼ã¤¤22ºÐ88Æü¤ÇÀèÈ¯¡£À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â4²ó4°ÂÂÇ3»Íµå5»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£