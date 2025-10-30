【グラニースミス×カレルチャペック】紅茶とはちみつ香る♡秋限定アップルパイが登場

りんごの甘酸っぱさと紅茶の芳醇な香りが出会う、贅沢な秋のご褒美が誕生しました♡アップルパイ専門店「グラニースミス」と「カレルチャペック紅茶店」が、11月1日「紅茶の日」より特別コラボメニュー『紅茶とはちみつアップルパイ』を販売。芳醇なルンビニ茶園のルフナとやさしいはちみつのハーモニーが広がる限定スイーツに加え、紅茶ドリンクやティーバッグも登場。季節のティータイムを彩るラインアップに注目です♪

紅茶香る『紅茶とはちみつアップルパイ』が限定登場

「紅茶の日」と「りんごの日」が重なる11月に登場する、夢のようなコラボレーション。

『紅茶とはちみつアップルパイ』は、カレルチャペックの人気茶葉・ルンビニ茶園のルフナを使用。芳醇な香りの紅茶クリームには、やさしいはちみつを加え、まろやかで上品な味わいに仕上げました。

トップには香ばしい“紅茶クランブル”をトッピングし、りんごのジューシーな甘酸っぱさが絶妙にマッチ。

さらに、カレルチャペックの人気キャラクター“バジーちゃん”がりんごを運ぶ姿を描いた限定ピックが添えられ、見た目にも心躍る一品です♡

販売期間：2025年11月1日(土)～12月2日(火)

販売価格：テイクアウト 650円(税込) / イートイン 870円(税込)

※京都店イートイン 660円(税込)（ホイップ・ソースなし）

販売場所：グラニースミス全店舗／公式オンラインショップ

銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！

“金木犀×アップル”が香る限定ドリンクも♡

コラボ限定ドリンク『金木犀のアップルアールグレイティー』は、秋の香りを閉じ込めた贅沢な一杯。

「ふじ」「つがる」などのりんごを使った自家製りんごゼリーに、金木犀の華やかな香りをプラス。ホットはゼリーが溶け出し、香りがふんわり広がる癒やしの味わいに。

アイスはりんごのシャキッとした食感を楽しめます。どちらもアップルパイとの相性抜群です♪

販売期間：2025年11月1日(土)～12月2日(火)

販売価格：テイクアウト 680円(税込) / イートイン 780円(税込)

販売場所：ドリンク提供店舗（青山／銀座／横浜赤レンガ倉庫／京都など）

自宅でも楽しめるティーバッグ＆SNSキャンペーン

オリジナルブレンド『アップルアールグレイティー』ティーバッグも登場。

アップルの自然な香りとアールグレイの爽やかさが絶妙に調和したティーは、1p 200円(税込)。

パッケージには、カレルチャペックの山田詩子氏による描き下ろしイラストを使用し、“スミスおばあちゃん”と“黒猫の王様”の共演が楽しめます。

さらに、両ブランドのInstagramではフォロー＆いいねキャンペーンも開催。抽選で限定アップルパイやティーバッグが当たるチャンスです♡

紅茶とアップルパイの幸せなひとときを♪

芳醇な紅茶とりんごの香りが織りなすコラボレーションは、この秋だけの特別な味わい。

「グラニースミス×カレルチャペック」ならではの世界観が詰まったアップルパイと紅茶で、心ほどけるティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか？

香り豊かな紅茶と、焼き立てアップルパイのハーモニーが、きっとあなたの日常を少し甘く、優しく包み込んでくれます。