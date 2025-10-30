杭州市余杭区、「徒歩15分圏内」の介護サービス網を構築―中国

中国では旧暦9月9日の重陽節（2025年は10月29日）に、高齢者を敬い親しむ伝統があります。2013年に公布された「中華人民共和国高齢者権益保障法」は旧暦9月9日を「高齢者の日」と定めました。今年の重陽節は第13回目の「高齢者の日」でした。中国の東部にある浙江省杭州市余杭区は、介護サービスセンターを住宅地のそばやコミュニティー内に設け、高齢者が自宅のすぐ近くで多様な介護サービスを受けられるようにしています。

余杭区の地域密着型在宅介護サービスセンターでは重陽節の前日の10月28日、300人を超える高齢者が豊かな文芸公演を楽しみながら会食をして、重陽節を祝いました。

介護サービスを住宅地のそばや地域内に設ける最大の利点はその利便性です。居宅介護サービスをより深化・充実させるため、余杭区は「埋め込み型」と呼ばれるこのような介護施設をすでに175カ所配置しました。これらの施設には高齢者用食堂、幸せスーパー、地域医療サービスステーションなどによる基本サービスに加えて、近隣書房、映像室、多機能活動エリアなど多様な施設が設けられており、高齢者は自宅のすぐ近くで包括的な介護サービスを受けることができます。

余杭区民政局社会福祉介護サービス課の李斌課長は、「地理面で、ご高齢の皆さんが徒歩15分以内で行けることを目標にした。サービス面ではワンストップ方式を導入し、高齢者が身近な場所で、より便利でより普遍的に多様な介護サービスを享受できるようにしている」と述べました。（提供/CRI）