ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月30日に投稿を更新。選手の妻らの集合ショットに真美子さんが登場しています。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース夫人会公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月30日に投稿を更新。豪華な集合ショットを公開しました。

【写真】最前列にしゃがむ真美子さん

「今日こそ勝って欲しい！」

「WSゲーム5... 大声を出そう!!!!」と英語でつづり、写真を1枚載せている同アカウント。選手の妻らの集合ショットです。大谷翔平選手の妻・真美子さんは最前列の左側にいます。いつもは後方にいることが多めのため、今回のポジションはレアかもしれません。

コメントでは、「今日こそ勝って欲しい！」「真美子さん女神様パワーで勝利を」「今日は絶対に勝利！！」「ドジャース勝利の女神殿」「真美子さん今日は座ってる」「今日こそ勝って、チャンピオンに王手だ！」などの声が上がりました。また「旦那陣に喝入れてください　トライネンのご家族絶対気まずいよね」と、成績が振るわないブレイク・トレイネン投手の家族を気に掛ける声も。

2点差を追うゲーム

本記事執筆時点で、同チームはワールドシリーズ第5戦のまっただ中。トロント・ブルージェイズ相手に2点を追う展開で、大谷選手はいまだノーヒットです。今後の行方を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)