真美子さん、ついに最前列に！ ドジャース夫人会の集合ショットに登場「真美子さん今日は座ってる」
ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月30日に投稿を更新。豪華な集合ショットを公開しました。
【写真】最前列にしゃがむ真美子さん
コメントでは、「今日こそ勝って欲しい！」「真美子さん女神様パワーで勝利を」「今日は絶対に勝利！！」「ドジャース勝利の女神殿」「真美子さん今日は座ってる」「今日こそ勝って、チャンピオンに王手だ！」などの声が上がりました。また「旦那陣に喝入れてください トライネンのご家族絶対気まずいよね」と、成績が振るわないブレイク・トレイネン投手の家族を気に掛ける声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】最前列にしゃがむ真美子さん
「今日こそ勝って欲しい！」「WSゲーム5... 大声を出そう!!!!」と英語でつづり、写真を1枚載せている同アカウント。選手の妻らの集合ショットです。大谷翔平選手の妻・真美子さんは最前列の左側にいます。いつもは後方にいることが多めのため、今回のポジションはレアかもしれません。
2点差を追うゲーム本記事執筆時点で、同チームはワールドシリーズ第5戦のまっただ中。トロント・ブルージェイズ相手に2点を追う展開で、大谷選手はいまだノーヒットです。今後の行方を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)