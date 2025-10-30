サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS」キャンペーン

　「サーティワン アイスクリーム」は、11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、クリスマスシーズンを盛り上げる「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを、全国の店舗で開催する

■キュートなケーキが勢ぞろい

　今回開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS」は、アイスクリームケーキやパーティーセットなど、クリスマスにぴったりな商品が展開される期間限定のキャンペーン。

　1ピースごとに違った味を楽しめる毎年人気の「クリスマス パレット8」が“手紙”をテーマに今年も発売。「コットンキャンディ」や「ジャモカアーモンドファッジ」といったフレーバーに、チョコレートでできたサンタさんや、トナカイ、スノーマン、手紙がトッピングされている。

　また、人気キャラクターとコラボした商品も用意され、雪山をイメージしたケーキとポケモンたちをデザインした「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」や、30周年を迎えた『トイ・ストーリー』の“プレゼントボックス”をテーマにした「トイ・ストーリー／クリスマス パレット6」を展開。

　さらに、ハローキティと双子の妹ミミィをかわいくトッピングした「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」や、すみっコたちがパーティーをしているシーンをイメージした「すみっコぐらし クリスマス パレット6」もそろい、キュートなラインナップとなっている。

　それから、好きなアイスクリーム10個を選んで飛び出す絵本のようなBOXでテイクアウトできる「クリスマス パーティーセット」が登場するほか、好きなスモールサイズのアイスクリームがホイップクリームやカラースプレーでかわいく変身する「ハッピーフレンズ」にサンタさんが仲間入りする。

　なお、予約受付は10月31日（金）から、モバイルオーダーと店舗で開始する。