昨年のワールドシリーズに続いて2人で観戦

ドジャースタジアムで28日（日本時間29日）に行われたドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第4戦には、多数の有名人が来場。昨年のワールドシリーズで“無視”されたことで物議を醸した大物が、今年も観客席に姿を見せた。

俳優のブラッド・ピットさんの隣で観戦していたのは、地元カリフォルニア州出身のロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」ベーシストのフリーさん。これまで何度もドジャースタジアムに足を運ぶ様子が目撃されていた。

昨年のワールドシリーズ第5戦でも、ピットさんの隣に座っていたが、米放送局「FOXスポーツ」は中継でピットさんだけを紹介して批判を浴びた。今年は無事にフリーさんも紹介され、SNSでは「ブラピとフリーが一緒に」「この2人去年も一緒に見てなかったっけ？ 笑」「今日は米放送でも紹介されてほっとした」などの声が漏れていた。

FOXスポーツの中継は、他にも観戦しているセレブを紹介。英王室を離脱し、米カリフォルニア在住のヘンリー王子と妻メーガン妃、俳優のオースティン・バトラーさん、トビー・マグワイアさん、シドニー・スウィーニーさんらが紹介された。（Full-Count編集部）