ウエルシア薬局、全薬剤師7,200人が緊急避妊薬「ノルレボ」に関する研修を受講
ウエルシア薬局は、2025年8月にスイッチOTC化が承認された緊急避妊薬ノルレボ(一般名:レボノルゲストレル)の今後の取り扱いに関わり、店舗に勤務する全薬剤師の従業員約7,200人が指定されているeラーニング(日本薬剤師研修センター主催)を10月上旬より受講し、適切な販売に向けての準備を進めている。
ウエルシア薬局
緊急避妊薬のノルレボは、現時点において発売時期や価格等は未定だが、ウエルシア薬局は、同薬の発売後に全国に展開する店舗において、薬剤師が適切な知識を持って説明と対応するよう準備し、希望する方が安心して購入できるよう取り組むという。
研修受講(原則所属する全薬剤師が、指定のeラーニングを年内に受講予定)の後、厚生労働省へ登録申請する流れとなっている。
ウエルシア薬局
