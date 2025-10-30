Snow Man佐久間大介、“推し駅”亀戸トークで興奮 「夢をかなえてくれる場所」も紹介
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、俳優・石井杏奈が30日、都内で行われた新作ゲーム『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』発売記念＆新TVCM発表会に登壇した。
【集合ショット】カラフルでカワイイ！色とりどりの衣装で登場した佐久間大介＆石井杏奈ら
イベント内ではCM撮影で実際にゲームをプレイした3人が「推し駅」をプレゼン。石井が祖父母の別荘があるという「那須」、せいやが地元「東大阪」を挙げるなか、佐久間は地元の近くだという「亀戸」を紹介した。
佐久間は亀戸天満宮に家族でよく参拝していたそうで「お守りを買って、絵馬にめちゃめちゃ願い事を書いて。仕事を始めていたので「雑誌にレギュラーで載れますように」「マイクを持って歌えますように」とかパンパンに書いて、かけて1年過ごすと本当にかなうんです。夢をかなえてくれる場所」と思い入れを明かした。
さらに「最近はお気に入りのラーメン屋さんがありまして、そこの亀戸店がめちゃくちゃおいしいんですよ。いまだに車で食べに行ったり。あと餃子が有名」とマップをみながら亀戸トークが白熱。「くず餅屋さんはうちのかあちゃんが毎回買ってくる！うちのお父さんがくず餅が大好き」と目を輝かせた。
石井は「お仕事で行ったことがあるんですけど餃子屋さんは気になりますね。あと佐久間さんはずっとラーメンのお話をされていたので各地のラーメンが気になります」と興味津々。「江戸切子工房があるんだ、とか、知ることができる」と『桃鉄』ならではの情報量に感心しつつ「地元に近いので、（推し駅に）入れさせてもらいました」と笑顔をみせていた。
3人が出演する新テレビCM「東日本からいきます？篇」「西いっていいすか？篇」は30日より公式サイトにて公開、31日よりテレビ放映開始。「かつめしの思い出篇」「キングに！カードでえらいことに！篇」には陣内智則、ケンドーコバヤシが出演する。
