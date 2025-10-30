佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



「各地の最低気温」

各地で寒い朝となりました。福岡市11.0℃、宗像市6.5℃、糸島市7.2℃、唐津市8.3℃では、今シーズン最低気温を更新しました。布団から出るのがつらい季節になりました。



「最高気温の予想」

最高気温は29日より高いところがほとんどでしょう。福岡市で23℃、北九州市で21℃の予想です。一方、筑後地方では夏日に迫る陽気となりそうです。久留米市では24℃の予想で、朝と日中の気温差が大きいでしょう。



「今後の気温の予想」

向こう2週間くらいは、最高気温は22℃前後、最低気温は15℃前後の日が続き、過ごしやすいでしょう。ただ、この気温は平年と比べると高いので、農作物や家畜の管理などには注意が必要です。



「天気の予想」

朝からよく晴れますが、午後になるとだんだん雲が増えてきます。ただ、天気の崩れはなく傘の出番はないでしょう。



「なのか間予報」

金曜日は広い範囲で曇りや雨でしょう。木曜日の日差しは有効に使うのが良さそうです。週末は3連休という方も多いと思います。日曜日と月曜日はよく晴れてお出かけ日和でしょう。来週は前線の影響で雨が降る日があり、ところによって強まることもありそうです。