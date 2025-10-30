米中首脳会談を前にトランプが核兵器実験を指示 ロシアのブレベスニク試験受け 米中首脳会談を前にトランプが核兵器実験を指示 ロシアのブレベスニク試験受け

日本時間11時から始まる米中首脳会談を前にトランプ氏が核兵器実験を指示したことで、やや不穏な空気が漂っている。



トランプ米大統領は、他国の核実験計画受け国防総省に核兵器実験を開始するよう指示した、直ちに開始されるとSNSに投稿。ロシアの原子力巡航ミサイルの実験を受け米国は核兵器の試験を実施するようだ、米国の最後の核実験は1992年。



ロシアは先週、少なくとも8700マイル（1万4000キロメートル）の飛行可能な新型原子力巡航ミサイルの試験に成功したと発表した。「ブレベスニク」は約15時間飛行しミサイル防衛ネットワークを回避することができる。プーチン大統領はユニークだと称賛。

