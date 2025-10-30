【WWE】RAW（10月27日／日本時間28日／カリフォルニア・アナハイム）

【映像】小柄美女、衝撃ビンタで“ぐにゃり”半失神

大ベテランと若手女子が意地の”ビンタ”合戦。「リスペクトしてま〜す」と騙され、若手にビンタを喰らった美熟女レスラーが”舐めんじゃねぇ！”と怒りの倍返しビンタを一閃。脳揺れ“ぐにゃり”ダウンの若手にレフェリーが肩を貸し介護する衝撃シーンにファンも驚きを隠せない様子だった。

WWE「RAW」で、殿堂入り女子スーパースターのニッキー・ベラとロクサーヌ・ペレスがシングルマッチで激突。先週、ニッキーがステファニー・バッケルをロクサーヌ＆ラケル・ロドリゲスの襲撃から救出した一件を発端に、世代を超えた遺恨戦が実現した。

ヒールでありながら、普段からいろいろな人に「あなたに憧れていたのよ」と言ってしまう“チョロさ”が愛嬌のロクサーヌ。この日もゴングが鳴ると、手をパタパタ上下させて握手を求め、敬意を示すポーズで場を和ませようとするが、ニッキーは「その手には乗らないわよ」と一蹴。すると「バレたらしゃーねーな」とロクサーヌの鋭角なビンタが飛んだ。

序盤、これで怒りに火がついたニッキーは、ロープを使ったローリングクラッチでキックアウトされると、先ほどのお返しとばかりに倍返しのビンタ一閃。“バチン”と響く音とともに、前のめりに”ぐにゃり”と崩れ落ちるロクサーヌ。その衝撃に、レフェリーのジェシカ・カーも思わず「大丈夫？」と心配そうに顔を覗き込むほどのインパクトだった。

ほどなく立ち上がったロクサーヌだが、フラフラの状態で、レフェリーが「オーウ、ノウ、ノウ」と肩で支える姿は弱々しく、どちらが選手かわからないほど。ファンからも「レフェリー介護」「（支えてる）レフェリーの方が強そうだな」や、口への平手打ちを受けたため「お口が…」とヒヤリとするコメントが寄せられた。

その後、ロクサーヌは仕切り直しを図るも口元を庇うように動きが鈍り、ニッキーに主導権を握られる。それでも徐々にスピードと狡猾さで巻き返す。さらにお約束となったラケル・ロドリゲスによるレフェリーの死角を突いての介入を経て、ターンバックル攻撃をアシスト。ロクサーヌは喉へのロープ攻撃やスプリングボード・ムーンサルトで一気に流れを引き寄せた。

試合中盤、首への集中攻撃に苦しむニッキーは、スピンキックやスパインバスターで意地の反撃を見せる。しかし最終盤、必殺の“ラックアタック2.0”が不発に終わり、コーナーでの攻防の隙を突かれてロクサーヌのフィニッシャー「ポップ・ロックス」が炸裂。3カウントを奪われ、敗戦を喫した。

試合後には、ラケルとロクサーヌが敗れたニッキーに追撃の“公開処刑”を敢行。だがそこへステファニー・バッケルが救出に登場し、リングは再び混沌に。ラケル＆ロクサーヌ対ニッキー＆ステファニーという、タッグ戦線での新たな抗争を予感させるエンディングとなった。（ABEMA／WWE『RAW』）