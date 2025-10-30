『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月24日に放送され、再婚夫婦が2人の出会いの場である工事現場で、手作りのウェディングロードを作り、結婚式を挙げる様子が描かれた。

【映像】新婦がウェディングドレス姿で巨大なダンプカーに乗り込む様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「工事現場で結婚式を挙げたい！」は、長崎県の女性（51）から寄せられた次のような依頼だ。

『突然ですが、私たち夫婦の理想の結婚式のお手伝いをしてください。51歳の私、44歳の旦那。どちらも再婚同士の私たち。今年の4月に籍を入れました。出会いは2人の職場である工事現場。妻の私は道路舗装に使うアスファルトを運ぶダンプ運転手、旦那はダンプからアスファルトを受け取り、道路を完成させる職人です。実は夫婦とも過去の結婚で式を挙げたことはなく、「今度こそは式を挙げたいね」と話し合う中で、ふといいことを思いつきました。夫はタキシード、私はウェディングドレスを着て、2人の連携プレーで自分たちのためだけのウェディングロードを作る。そんな私たちだからできる初めての共同作業をできたらと思うのです。探偵さん、一生に一度の思い出作りの手助けをしてくれないでしょうか。どうぞよろしくお願いします』

さっそく田村裕探偵は、依頼者に話を聞き、夫婦の「ウェディングロード」を共同作業で作りたいという強い思いに、田村探偵は「面白いからやりましょう！」と賛同し、企画が始動した。

まず、依頼者は田村探偵と共にウェディングドレス選びへ。たくさんのドレスを前に依頼者は「開いた口が塞がらない…もう（着ることは）絶対ないと思ってた」と語る。そして試着すると「えー、言葉にならない！」と歓喜の声をあげた。

一方、夫は一足先に現場で、同業である父親や息子たちと共に道路整備に取り組んでいた。この依頼を聞いた息子は「考えられないですよ」、父親は「まさかこの場でするって思っとらんかった」と驚きつつも、息子夫婦の結婚式のため協力する。

そして迎えた当日、ティアラまで着け輝くような新婦姿に変身した依頼者は、ウェディングドレス姿でアスファルトを乗せた巨大なダンプカーに乗り込む。警備員の白旗が上がる中、新婦入場ならぬ“作業員入場”で現場に進入。タキシード姿の夫は、依頼者を迎えに行き「今までで1番綺麗だ」と称賛した。

誰も真似できない2人だけの結婚式。お互いにヘルメットを装着し、最初の共同作業、ウェディングロード作成へ。新婦のダンプが発進し、バックで作業現場に入り、荷台から熱々のアスファルトを新郎のフィニッシャーに注ぐ。田村探偵からは「2人の愛が熱々のアスファルトのように注がれます！」と実況された。

道がまっすぐに固められた後、最後の仕上げとして、鉄輪で道路をならし、固めていく。この夫婦ならではの共同作業が完了した。

共同作業を終えた後、夫は依頼者に目をつぶらせ、「世界で1番大切な存在です。これからも一緒にいてください」と愛の言葉と花束を贈った。ウェディングロードの踏み心地について聞かれた依頼者は「ソフトタッチでかなりいい感じだった」と満足げに答えた。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の葵わかなは、「感動してしまいました。道ってこうやって作るんだって思いましたし、そこに2人のこの先の人生が重なると思うと、すごいジーンとしました」とコメントを寄せた。