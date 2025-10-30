28日夜、アメリカ大使公邸には日米経済界のそうそうたるメンバーが集まり、夕食会が催されました。トランプ米大統領の来日の最大の目的は、対米投資の内容の具体化でした。60兆円規模の投資の計画が発表されましたが、どんな内容なのでしょうか？

■日米経済界のそうそうたる顔ぶれ

山粼誠アナウンサー

「トランプ氏は2泊3日の日本滞在を終え、韓国へと飛び立ちました。28日夜に行われた日本企業のトップとの夕食会は、トランプ氏にとって大きな成果とも言える内容だったということです」

「28日夜、アメリカ大使公邸には日米経済界のそうそうたるメンバーが集まりました」

「日本製鉄の橋本英二会長、楽天グループの三木谷浩史会長、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長、トヨタの豊田章男会長ら、トランプ氏に招かれた日本企業のトップたちです」

「経営者や経済団体のトップら約50人が一堂に会したのは、トランプ大統領主催の夕食会です。そこにはソフトバンクグループの孫正義会長、アメリカ側からアップルのティム・クックCEOも招かれていました」

■来日の目的は「投資内容の具体化」

鈴江奈々アナウンサー

「本当にそうそうたる経済界のトップの皆さんが一堂に会して、どんな会話が広がっていたのかがとても気になります」

山粼アナウンサー

「経営のトップたちが集って、どういったことが行われたんでしょうか？」

日本テレビ経済部・後閑駿一記者（民間企業担当キャップ）

「目的は対米投資でした。夕食会に先立って行われたのが、対米投資に関する署名式です。投資に関心を持つ日本の企業が参加して、アメリカへの投資に関する署名を行いました。そもそも日本は日米関税協議で、約80兆円の投資を行うことを約束しています」

「トランプ氏は今回の訪日で、この80兆円の内容を具体化することが最大の目的でした。日本企業が具体的にどんな事業で投資しようと検討しているのかを明らかにさせた上で、日本からの投資のよびこみをアピールした形です」

山粼アナウンサー

「何か具体的に決まったことはあるのでしょうか？」

後閑キャップ

「今回、こうした署名の内容が盛り込まれた『ファクトシート』が日米両政府で作られました。そして、約60兆円規模の投資の計画を発表しました」

■「ファクトシート」の中身は？

桐谷美玲キャスター

「60兆円の投資と言われても具体的には全然想像できないんですけど、どういった内容の計画だったんですか？」

「このファクトシートを見ると、どのような事業やプロジェクトに日本企業が関心を示しているのかが明らかになります。大きく分けて『エネルギー』『AI向け電源の開発』『AIインフラの強化』『重要鉱物等』と4つの分野に分類されています」

「例えばAIインフラの強化については、データセンターへの発電システムなど、今後AIをより大規模に活用するために必要な整備などが含まれていて、日立製作所・東芝・パナソニックなど大手電機メーカーが手を挙げています」

「このファクトシートのプロジェクトがもし実現すれば、事業規模としては約60兆円になるということです」

山粼アナウンサー

「今年7月に約束した80兆円の投資はどうなってくるんでしょうか？」

後閑キャップ

「アメリカとの約束は約80兆円という対米投資です。今回発表した60兆円という額は、事業規模の総額です。つまり事業が成立した場合にかかる額なので、日本企業は60兆円をまるまる投資するかどうかというのは決まっていません」

「ある政府関係者は今回の夕食会について『ビジネスのパートナーとしても、日米の結束を印象づける狙いだった』と話します。経済界からも『細かい話をどうこうするというよりかは、セレモニー的な意味合いが強かった』というような声が上がっています」

「ファクトシートというものは出ましたが、まだ初期の段階だということですね」

森圭介アナウンサー

「日本は人口がどんどん減っていくわけですから、新しいマーケットという意味ではアメリカの重要度はもちろん高まってきます。これが本当に実現できれば日本経済にもインパクトを与えるんでしょうし、株価は実際に反応してましたもんね」

■横須賀基地での演説で語ったこと

忽滑谷こころアナウンサー

「1つ気になったのは、夕食会にはトヨタの豊田会長もいらっしゃいましたが、ファクトシートの中身には車は入っていないんですか？」

後閑キャップ

「自動車メーカーは含まれていません。ただ夕食会にはトヨタ・ホンダ・日産のトップも出席していましたし、トランプ大統領は28日、横須賀基地で行った演説でこのように発言しています」

トランプ氏

「首相からトヨタが全米各地に自動車工場を建設し、その総額は100億ドルを超えると聞いた。トヨタだ。トヨタを買うんだ」

■トヨタ会長に「日本の道は狭い？」

後閑キャップ

「このようにトヨタ自動車の車の購入を呼びかけました。夕食会ではトランプ氏と豊田会長が日本の車事情や道路事情について話す場面があり、『日本の道は細いのか？』『大型車は通れないのか？』などと話したそうです」

森アナウンサー

「アメリカで売れ線の車は本当に大きいピックアップトラックですが、日本の売れ線はコンパクトカーや軽自動車なわけですよね。アメリカで作った車を日本に持ってくるとすれば、作る車の種類が全然違うので、その辺りの調整は図られるんでしょうね」

■対米投資 日本側にメリットある？

山粼アナウンサー

「トランプ氏としても、経済界のトップと日本の文化環境の（アメリカとの）違いを話したということにもなります。こうした投資の内容が明らかになってきた中で、日本側にもメリットはしっかりあるんでしょうか？」

後閑キャップ

「対米投資は、これまでも大手企業を中心に『大きな利益が出る』として、推進してきた流れがありました」

「今回の投資についても、元々決まっていたプロジェクトやこれまで続けてきた事業なども含める方針の企業が多く、すべてがアメリカ主導で決められてしまうというよりは、日本側も企業にとってメリットがある事業を投資案件として進めていきたい考えです」

「ただ投資という性質上、リスクは完全に排除できないので、各社が慎重に検討を進める必要があると思います」

「経団連の筒井会長は会食の場が設けられたことについて、『投資を通じて日米のパートナーシップを強くすることの表れだと思う』と述べた上で、対米投資について『会社の利益とともに国益につながる投資になってほしい』と期待を寄せています」

「対米投資が進むことで、結果的には日本国内で回るお金が少なくなってしまうというのも今後の課題とは言えそうです」

