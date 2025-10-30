森香澄が“クズだ”と感じた男性からのメッセージ　東ブクロも驚愕「何歳と付き合っている？」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月29日（水）に放送された同番組では、森が“クズ男”だと感じた男性からのメッセージについて語った。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田紗佳をゲストに迎え、「クズ男の思考クイズ」を実施。森と岡田が、夜の街で女性たちから集めた“クズ男エピソード”をもとにしたクイズに挑戦した。

東ブクロから「これはクズだなと思ったメッセージは？」と聞かれると、森は「めっちゃ平仮名の人とか…」と回答。やりとりをすべて平仮名で送ってくる男性を“クズ男”だと思ったという実体験を明かした。

これに東ブクロは「何歳と付き合っている？」とすかさずツッコミ。さらに「（自分のこと）かわいいと思っているってこと？」と疑問を投げかけると、森は「何も考えずに適当に送っているんだと思う」と推測し、「間違ってたら指摘とかもしちゃうんですけど…」と遠慮なくダメ出ししていると語った。

一方、“沼ってしまう”男性からのメッセージについては、「『今日も頑張ったね』って言われると沼る」という岡田に続き、森は「『お風呂入った』の報告に『偉い』って（褒めてくれる）」男性に弱いと明かした。

当たり前のことをしただけで褒められると嬉しいという森に、岡田は「わかる、わかる」と大きくうなずく。

また、「女性の扱いがうまいなと感じる瞬間」について森は「ごはんを食べるときに2個悩んでいて、どっちも頼んで『俺、余った方を食べる』という人はうまいなと思う」と語った。

悩んでいたメニュー2つをどちらも食べられる状況にしてくれる男性に好感を抱くという森だが、東ブクロは「ホンマはこっち食べたいねんって思っちゃうやん！」と納得できない様子。これに岡田は「小っちぇな！譲ってあげなよ！」とツッコミを入れ、スタジオを笑わせていた。