外為サマリー：１５２円６０銭台で推移、重要イベント控え模様眺め 外為サマリー：１５２円６０銭台で推移、重要イベント控え模様眺め

３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円６３銭前後と前日の午後５時時点に比べ６０銭弱のドル高・円安となっている。



２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７３銭前後と前日に比べ６０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、１２月会合での利下げに慎重な姿勢を示したことから一時１５３円０６銭まで上伸した。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。前日に米長期金利が上昇したことを手掛かりに一時１５２円９４銭をつけたものの、この日は日銀金融政策決定会合と欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果が発表されることから積極的には動きにくい様子。また、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席との会談が予定されていることもあり、模様眺めムードが広がるなか概ね１５２円６０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７７円２５銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS