この記事をまとめると ■希望ナンバー制度は1999年に導入されユーザーカーでは定着した人気制度 ■一部の緊急車両に「・1-19」「47-71」など意味をもつ番号が確認され話題に ■東京消防庁では未採用だが地域ごとに運用差もある

すっかり定着した「希望ナンバー」

クルマを所有しているみなさんは、希望ナンバーを活用していますか？ もうすっかり定着している印象があり、クルマに関心が薄い人でもその制度の認知度はかなり高いと思われ、仲間とのドライブ中に「あれ、希望ナンバーじゃない？」なんていうやりとりは普通に行われているでしょう。

その希望ナンバーですが、消防車や救急車、パトカーなどの緊急車両でも活用されている例があるようで、SNSなど、一部でちょっとした話題にのぼることもあるようです。ここでは、その緊急車両の希望ナンバーについて、少し掘り下げていきたいと思います。

好みの番号が選べる希望ナンバーは1999年から導入されました。正式名称は「希望番号制度」といい、所定の手数料を支払って申し込みを行うことで、任意の4桁の数字が獲得できます。申し込みの多いひと桁やゾロ目、語呂合わせなど人気の番号は抽選によって割り振られます。

ちなみに交付手数料（普通車）は、通常の2080円に対して4400円と倍以上となっています。信号待ちなどで前のクルマのナンバーを見て暇つぶしをしている人も少なくないと思いますが、先述のひと桁やゾロ目、または昔風の「46-49」（ヨロシク）や「25-25」（ニコニコ）、「31-50」（サイコオ）などの語呂合わせ、そしてポルシェの「911」に代表される車名や型式を使ったわかりやすい例もあれば、誕生日だったり座右の銘にちなんだりといった、本人にしかわからないような数字の例もあったりします。

余談ですが、筆者は過去に一度も希望ナンバーを用いたことはありませんが、自身になんの関連もない数字は記憶に残らず、手放した車両のナンバーはなにひとつ覚えていません。

緊急車両のナンバーが希望ナンバーではないかと話題になった例も

基本的に希望ナンバーは、個人や商用など一般の車両で活用されているイメージがあると思いますが、意外なことに、消防車や救急車、パトカーなどの緊急車両に用いられている例があるとSNS等で報告があり、話題に上がることがあるようです。

シリアスな場面で用いられる緊急車両で、数字遊びのニュアンスがある希望ナンバーを用いているというのはやや意外な感じがしますが、実際に「これは明らかに希望ナンバーでしょ」というケースもあるようなんです。

たとえばパトカーでは緊急電話の番号「110」になぞらえて「・1-10」としていたり、同じ意味合いで消防車や救急車では「・1-19」としていたりという例がwebの検索でヒットします。そのなかでも、救急車の「47-71」という番号が「エモい！」「泣ける」として、少し前にXやYouTubeなどSNS界隈をちょっとばかし賑わせました。

「47-71」＝「死なない」または「死な（せ）ない」という意味にとれるので、その活動に対する願いや気構えを象徴する意図を番号に込めたのではないかという賞賛の投稿がいくつも見つかります。

そうなると、緊急車両に希望ナンバーを用いているかどうかという真偽のほどが気になりますよね。それを確認するため、全国でもっとも多くの緊急車両を運用している「東京消防庁」に問い合わせをしてみました。その結果は、「東京消防庁では、緊急車両に希望ナンバーを適用しておりません」との回答でした。

ただ、この緊急車両のナンバーについてはそれぞれの管轄に任されているようで、東京では希望ナンバーを適用していないようですが、ほかの管轄地域ではまた別の考えで運用しているかもしれません。

実際に「・1-19」や「99-99」など、ランダムに割り振られた番号とは思えないナンバーが装着された緊急車両の画像がwebの検索でヒットしますので、地域によっては、たとえば「管理しやすいように」とか、「より識別しやすくするため」といった理由で希望ナンバーをうまく活用しているのかもしれません。

冷静に考えてみると、公共の所有である緊急車両にメッセージ性のある番号を適用するというのは現実的ではないと思います。しかし、実際にその番号を好意的に受け取って賞賛する動きが生まれているのを知ると、そういう番号があってもいいのではないかと思わないではありません。みなさんはどう思うでしょうか？