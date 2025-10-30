松下洸平が豪快に食べる！“こくうまキムチ”新TVCM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松下洸平を初起用した“こくうまキムチ”新TVCM『おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ』が、11月3日より放映開始となる。

■松下洸平の勢いあふれる表情に注目！CMのみどころ

本CMは、東海漬物公式YouTubeでも公開。また、撮影の様子をおさめたメイキング映像や、松下のインタビューコメントも公開される。

本CMでは、“こくうまキムチ”が様々な料理や食材と相性がいいことをお伝えする映像を展開。“こくうまキムチ”のCMに初起用された松下が、定番のごはんだけでなく、豚肉と合わせた「豚こくうま」や、ポテトサラダと合わせた「こくうまポテサラ」など多彩な組み合わせで“こくうまキムチ”を味わうことで、ご飯のお供としてはもちろん、様々な料理と合わせて楽しむことができる“こくうまキムチ”の魅力を表現した内容となっている。

勢い溢れる表情でアレンジレシピを豪快に食べる松下の様子や、“こくうまキムチ”と料理の相性に思わず見せる至福の表情に注目だ。

■撮影エピソード

撮影当日、リラックスした様子でスタジオ入りした松下だったが、いざ撮影がはじまると勢い溢れる表情で“こくうまキムチ”を口に運ぶ見事な食べっぷりを披露。本CMは、定番のごはんだけでなく、様々な組み合わせで“こくうまキムチ”を勢いよく食べる様子がポイントだったが、松下は勢いに加え、「辛さの中にあるコク」や「他の食材との組み合わせによって生まれる驚き」までも表現した。

撮影のはじまりから終わりまで、何度もおいしそうに“こくうまキムチ”を頬張るその様子からは、そのままはもちろん、様々なアレンジを楽しめる“こくうまキムチ”の魅力がしっかりと伝わってきた。

■松下洸平 インタビュー

