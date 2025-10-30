日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが、キャスト4人の楽しげなオフショット動画を公開。目黒蓮（Snow Man）、妻夫木聡、佐藤浩市、松本若菜がフォトシール撮影を行う姿が映され、笑いに包まれた現場の様子が話題になっている。

【動画】リンクコーデではしゃぐ目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜／【画像】4人のフォトシール／4話から出演する目黒蓮

■目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜がフォトシール撮影でまさかの爆笑

動画では、4人がフォトシール撮影に挑戦。松本が「目がこんなんなるんですよ、今」とポーズを説明する場面からスタート。撮影中、妻夫木が目を閉じてしまったのだろうか、佐藤が思わず「素人かよ」とツッコミを入れる場面も。4人はピースをしたり、拳を握ったりと、様々なポーズや表情を披露している。

目黒の提案で場所が入れ替わると、妻夫木が佐藤の首を締め上げるようなポーズをして、目黒と松本は驚きつつも爆笑。フォトシールが完成すると、妻夫木が「目黒くんの顔が結局いい感じ」と笑顔でコメント。最後は全員でカメラに向かって手を振り、和やかな雰囲気のまま動画が締めくくられている。

SNSでは「佐藤浩市さんがお茶目で笑った」「みんな楽しそうで見ているこちらまで幸せな気分になる」「仲の良い雰囲気すごく伝わる」「浩市さんのツッコミが優しい」「ずっとニコニコしてるめめかわいすぎる」「締め上げw」「最高のチームですね」などのコメントが殺到。撮影現場での温かな関係性が伝わる動画となっている。

■フォトシールの完成版はこちら（2枚目）

■目黒蓮は第𝟒話から登場！

Snow Man

