この食材の名前は？　完熟しても……

■種がない!?

正解：スウィーティー

難易度：★★★☆☆

イスラエル生まれです

スウィーティーは、グレープフルーツとブンタン（ポメロ）を交配して生まれた柑橘類で、見た目はグレープフルーツに似ていますが、味や香りは異なります。

ブンタン

アメリカ・カリフォルニア州の大学の柑橘類研究所で1958年に誕生し、1984年にイスラエルに導入されてから「スウィーティー」という商品名で流通するようになりました。

アメリカ産は「オロブロンコ」、イスラエル産が「スウィーティー」と呼ばれ、果皮の色もオロブロンコは黄色、スウィーティーは濃い緑色をしています。

オロブロンコ

熟しても果皮が濃い緑色のままというユニークな特徴がありますが、これはイスラエルの気候によるものです。

イスラエルは冬でも比較的暖かく、果実の葉緑素（クロロフィル）が分解されにくいため、熟しても果皮が黄色くならず、緑色が残ります。

一方、アメリカのカリフォルニアなどでは気温差が大きく、葉緑素が分解されやすいため、オロブロンコは黄色っぽくなる傾向があるのです。

旬は11月から2月で、冬の寒い時期に出回る季節限定の果物です。日本では愛媛県などでわずかに栽培されていますが、ほとんどが輸入品です。

食味の特徴は、爽やかな甘さにあります。見た目の濃い緑色からは酸味や苦味を想像しがちですが、実際にはグレープフルーツよりもずっと甘く、苦味もほとんどありません。そのため、グレープフルーツが苦手な人や子どもにも好まれる傾向があります。

種がなく食べやすいのもうれしいポイントです。果皮と果肉の間の白い部分が厚いため、見た目のサイズに比べて果肉はやや少なめですが、そのぶん、一粒一粒の味が濃く感じられます。

そのまま食べるのが定番ですが、ジュースやゼリー、シャーベットなどの加工品にも使われます。

美味しいスウィーティーの見分け方

果皮の色は緑色でも熟しているというのがスウィーティーの特徴のため、色だけで判断せず、ほかの要素をチェックするのが大切です。

まずは手に持ったときの重さを確認しましょう。同じサイズでも、ずっしりと重みのあるものは果汁がたっぷりで、果肉がしっかり詰まっている可能性が高いです。

また、表面にツヤがあり、傷やへこみがないものを。傷があるとそこから傷みやすくなります。

さらに、香りが強いものほど新鮮とされており、芳醇な香りがするスウィーティーは甘みも強い傾向があります。

スウィーティーの注目栄養素

スウィーティーには、体にうれしい栄養素がたっぷり詰まっています。

まず注目すべきはビタミンCの含有量の多さです。ビタミンCは風邪予防や美肌づくり、疲労回復に役立つ成分で、抗酸化作用によって細胞の酸化ダメージを防ぐ働きもあります。

さらに、細胞の再生や造血に関わる重要な栄養素である葉酸も多く含まれており、特に妊娠中や授乳期の方には積極的に摂りたい成分です。また、食物繊維も含まれており、腸内環境を整える効果も期待できます。

ただし、スウィーティーにはグレープフルーツ同様、フラノクマリンという成分が含まれています。

この成分は、一部の薬（抗血小板薬、降圧薬、抗不安薬など）の代謝に影響を与え、作用を強めたり副作用のリスクを高めたりする可能性があります。そのため、これらの薬を服用中の人は、摂取量に注意するか医師や薬剤師に相談することが推奨されます。

