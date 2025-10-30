「犬は最高」「趣味犬見」yukkeのポーチがカプセルトイに登場、カラビナの形も犬らしさ全開 -「かわいい!」「絶対欲しい!!!! コンプします!!!!!!!」と話題
愛犬家のみなさんに朗報です! 2026年3月、人気イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの犬のイラストを使用したかわいいポーチが、カプセルトイに登場します!!
🐶新商品情報初公開🐶
2026年3月発売予定
yukke 犬は最高ポーチコレクション
イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くイラストが骨型カラビナ付きの実用的なポーチになってカプセルトイに新登場❕
続報は本アカウントで告知予定🐾
発売まで今しばらくお待ちください🐶
(@skcapsuletoyより引用)
こちらが、来春発売されるカプセルトイ「yukke 犬は最高ポーチコレクション」です。
約13cm四方のスクエア型のポーチで、ラインナップは、「犬は最高」「INUNADETAI」「趣味犬見」「いぬすき」「圧倒的犬不足」の5種類。どれも可愛くもユニークなワンちゃんたちのイラストと、インパクト大のフレーズが描かれていて、犬好きさんにはたまらないデザインに。
また、白いカラビナが付いているんですが、これがなんと、骨型でかわいいんです!!
SNSで紹介されると、「かわいい!」「カラビナの形も素敵なので欲しい」「犬好きとしてはやらないわけにいかない」「え!!!絶対欲しい!!!! コンプします!!!!!!!」と話題に。発売日はまだまだ先なのですが、今から楽しみですね。
絶対にゲットしたい!! という方は、本アカウントにて続報をチェックすることをお忘れなく!
