クリスタル・パレスがリバプールに勝利

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間10月29日にカラバオカップ（リーグカップ）4回戦でリバプールと対戦し、3−0で勝利した。

先発出場の日本代表MF鎌田大地は鋭い縦パスで2得点を演出。現地メディアでは「何度も素晴らしいパスレンジを披露した」と称賛されていた。

3−4−2−1システムのセントラルMFとして先発した鎌田は前半41分、右サイドから中央に走り込んできたDFダニエル・ムニョスへ縦パスをつけると、そこから最後はイスマイラ・サールがフィニッシュを飾って先制点が生まれた。さらに同45分、再び鎌田の鋭い縦パスからサール、MFジェレミ・ピノとリズミカルにつないでリバプールの守備を中央から崩し、最後はサールが再び決めて突き放した。

後半43分にはピノが左からのカットインシュートでダメ押しのゴールを奪い、クリスタル・パレスは3−0で快勝。シーズン開幕直前のコミュニティー・シールド、そしてリーグ戦第6節での対戦に続いて、またもリバプールから白星を挙げた。

英メディア「GIVE ME SPORT」の選手採点で鎌田は10点満点中の「7.5点」と高評価。「守備面で堅実であり、中盤で非常にハードワークした。それだけでなく、彼の卓越したパスレンジを何度も披露した」」と好守に渡る活躍が絶賛されていた。直接的なアシストではなかったとはいえ、29歳の日本代表MFの配給力はチームへ絶大な影響を与えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）