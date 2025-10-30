NCT・ドヨン＆ジョンウ、12月8日より兵役履行 陸軍現役兵と陸軍軍楽隊へ【報告全文】
多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のドヨンとジョンウが、12月8日より兵役履行の予定であることが30日、発表された。所属事務所「SMエンターテインメント」が、公式ファンコミュニティを通じ、伝えた。
【ライブ写真15点】自身初のアジアツアー日本公演を完走したドヨン
同事務所は「ドヨンは、来たる12月8日、訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍の現役兵として国防の義務を履行する予定です」「ジョンウは陸軍軍楽隊に志願して10月29日兵務庁から最終合格通知を受けました。来たる12月8日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で国防の義務を履行する予定です」と報告した。
続けて「入所当日、別途の行事は行われず、多数の軍将兵及び家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆様の現場訪問はご遠慮くださいますようお願いします」と呼びかけた。
ドヨンは、1996年2月1日生まれ。ジョンウは、1998年2月19日生まれ。ともに、NCT／NCT 127で活動する。
【報告全文】
■NCTドヨン兵役義務履行案内
こんにちは。SMエンターテインメントです。
NCTドヨンの入隊に関してご案内申し上げます。
ドヨンは、来たる12月8日、訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍の現役兵として国防の義務を履行する予定です。
入所当日、別途の行事は行われず、多数の軍将兵及び家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆様の現場訪問はご遠慮くださいますようお願いします。
ドヨンが国防の義務を誠実に遂行し、健康な姿で復帰できるように温かい応援と愛をお願いします。
ありがとうございます。
■NCTジョンウ兵役義務履行案内
こんにちは。SMエンターテインメントです。
NCTジョンウの入隊に関してご案内申し上げます。
ジョンウは陸軍軍楽隊に志願して10月29日兵務庁から最終合格通知を受けました。
来たる12月8日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で国防の義務を履行する予定です。
入所当日、別途の行事は行われず、多数の軍将兵及び家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆様の現場訪問はご遠慮くださいますようお願いします。
兵役義務を誠実に履行し、より健康な姿で戻ってくるジョンウに変わらぬ愛と応援をお願いします。
ありがとうございます。
【ライブ写真15点】自身初のアジアツアー日本公演を完走したドヨン
同事務所は「ドヨンは、来たる12月8日、訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍の現役兵として国防の義務を履行する予定です」「ジョンウは陸軍軍楽隊に志願して10月29日兵務庁から最終合格通知を受けました。来たる12月8日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で国防の義務を履行する予定です」と報告した。
ドヨンは、1996年2月1日生まれ。ジョンウは、1998年2月19日生まれ。ともに、NCT／NCT 127で活動する。
【報告全文】
■NCTドヨン兵役義務履行案内
こんにちは。SMエンターテインメントです。
NCTドヨンの入隊に関してご案内申し上げます。
ドヨンは、来たる12月8日、訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍の現役兵として国防の義務を履行する予定です。
入所当日、別途の行事は行われず、多数の軍将兵及び家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆様の現場訪問はご遠慮くださいますようお願いします。
ドヨンが国防の義務を誠実に遂行し、健康な姿で復帰できるように温かい応援と愛をお願いします。
ありがとうございます。
■NCTジョンウ兵役義務履行案内
こんにちは。SMエンターテインメントです。
NCTジョンウの入隊に関してご案内申し上げます。
ジョンウは陸軍軍楽隊に志願して10月29日兵務庁から最終合格通知を受けました。
来たる12月8日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で国防の義務を履行する予定です。
入所当日、別途の行事は行われず、多数の軍将兵及び家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆様の現場訪問はご遠慮くださいますようお願いします。
兵役義務を誠実に履行し、より健康な姿で戻ってくるジョンウに変わらぬ愛と応援をお願いします。
ありがとうございます。