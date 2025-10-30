何気なく買ったけど高スペック！ニトリでは300円以上♡お値段以上に価値ある100均商品

ダイソーをパトロールしていると、シリコーン製のジョウゴを発見。ニトリでも似たような商品が販売されていますが、ダイソーの方が圧倒的にお安くてびっくり。使い心地も申し分なく、収納スペースを取らないのもGOOD。また、これからの時期に嬉しいとある魅力もあるので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：シリコーン折りたたみジョウゴ

価格：￥110（税込）

耐熱温度：230℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480548272

ニトリだともっと高いのに！ダイソーでハイスペックなキッチングッズをGET♪

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『シリコーン折りたたみジョウゴ』。お値段は￥110（税込）です。

ニトリでも似たようなアイテムが販売されていますが、お値段はなんと3倍以上！何気なく手に取ったジョウゴでしたが、かなり得をした気分です♪

材質はシリコーンゴム。手で縦に広げるようにすると、見慣れたジョウゴの形になります。

ジョウゴを伏せて、上から手で押すと簡単に折りたためます。フック穴が付いているので、壁にかけて収納もできますよ。

耐熱性なのが嬉しい！ダイソーの『シリコーン折りたたみジョウゴ』

やわらかい素材のジョウゴですが、使用中にくたっと倒れてくることはなく、詰め替えがスムーズに行えます。今回はペットボトルに使用していますが、口にジョウゴがピタッとフィットしてくれるのが良かったです◎

たまに空気が詰まりますが、ペットボトルに近い部分を少しつつくと、またすぐに流れ出しました。

そして何より、この商品の魅力は、耐熱温度が約230℃もあること！これからの季節、あたたかい飲み物などに使えるのはかなり助かりますよね。

使用後は食器用洗剤で洗い、乾燥させればOK。お手入れが楽ちんなうえ、コンパクトにできるから、収納スペースを取らないのもこの商品の推しポイント。￥110（税込）とは思えない使い勝手の良さなので、見かけたら即買い推奨です♡

今回はダイソーの『シリコーン折りたたみジョウゴ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。