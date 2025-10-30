『もののけ姫』4k上映が47都道府県に拡大！ 世界初のDolby Cinema上映、英語字幕版も
宮崎駿（「崎」は「たつさき」が正式表記）が監督を務めたスタジオジブリのアニメ映画『もののけ姫』が、11月7日より、世界初上映となるDolby Cinemaでの上映10館と英語字幕版上映8館を含む全国171館にて、2週間限定で拡大上映されることが決定した。
【動画】スタジオジブリ不朽の名作『もののけ姫』（4Kデジタルリマスター）告知映像
『もののけ姫』は、人間と自然の衝突を壮大なスケールで描き、1997年7月12日の初公開時には、観客動員1420万人、興行収入193億円という前人未到の大ヒットを記録した。主人公アシタカとサン、タタラ場に生きる人々、そしてシシ神の森にすむ神々の交錯する運命を描いたこの物語は、普遍的なテーマを投げかけ、国内外で高い評価を得ている。
今回の4Kデジタルリマスターでは、映像の細部に至るまで鮮明になり、森の緑やキャラクターの表情、そして壮大なアクションシーンがより一層際立つ。特にIMAXでの上映では、高精細な映像とクリアなサウンドが、まるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出し、初めてこの作品に触れるかのような、新鮮な感動を体験できる。
今回の公開では館数61館ながら、公開3日間で動員10.8万人、興行収入2.4億円を記録し、絶好のスタートを切った。そしてこの大ヒットを受け、「満席でチケットが取れない」「近くの映画館でも上映してほしい」との多くの声を受け、急遽、11月7日より本作としては世界初上映となるDolby Cinemaでの上映10館、英語字幕版上映8館を含む全国171館で、2週間限定の拡大上映が決定した。これにより、全47都道府県で『もののけ姫』（4Kデジタルリマスター）が上映されることになる。
アニメ映画『もののけ姫』（4Kデジタルリマスター）は、全国のIMAX劇場にて期間限定上映中。11月7日より2週間限定拡大上映。
