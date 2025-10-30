元CAのお気に入りコスメまとめました！ロフトで買ってよかったアイテム10選
見た目も中身もかわいいバズリップ♡
BRAYE リップスリーク 05 イズ 1,980円（税込）
アクセサリーのような見た目のリップ。
筆者が選んだのはブルベカラーの05番です！
ほどよいツヤ感と密着感がかわいくて、チークとして使うのも◎
パケがミラーになっているからメイク直ししやすくてお気に入りですよ♡
ブルベチーク難民これ買って♡
Fujiko メロメロチーク 02 メロメロピンク 1,760円（税込）
なかなか自分に似合うチークに出会えないブルベさんにおすすめしたいコスメ。
リキッドタイプを肌になじませると、ベタつかずしっとりなツヤほっぺが完成します！
指ではなくメイクパフやスポンジでなじませると、ムラなくきれいに仕上がりますよ◎
秋冬ぽいツヤ肌メイクにはこれ♡
fwee グリッツストーンハイライター HL12 メリーオーロラ 2,090円（税込）
秋冬に使いたいブルーラメたっぷりのハイライト。
ひと塗りで濡れたようなツヤが演出できるのでヘビロテしています♡
パウダーですが粉っぽくならないところもGOOD！
パサつかずに毛穴カバーが叶う♡
tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー 1,870円（税込）
これがないと無理なくらい筆者も愛用している、SNSなどでも大人気のプライマー。
朝のスキンケア後にまずこちらを小鼻の周りに塗ってからメイクすると、毛穴をきれいにぼかしてくれるので助かっています！
ストック買い必須の溺愛セラム♡
アヌア PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 3,450円（税込）
使い続けていたら肌荒れしにくくなった大好きな美容液。
サラサラなテクスチャーなのに、しっとりうるおうところが推しポイント！
化粧水の前にブースターとして使ったり、シートマスクのあとに追加で使ったり、ファンデに混ぜたりと大活躍していますよ♡
メイク直しにも大活躍のプチプラコスメ♡
セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）
持ち運びコスメとしておすすめなのが、ハイライトとチークが1つになったこちら。
パーソナルカラー問わず使いやすいのは03番です！
偏光パール入りでデパコス級にかわいいツヤ感がプチプラで楽しめますよ♡
今っぽいちゅるん仕上がりの秋リップ♡
ラネージュ グレイズティントリップセラム シナモンシュガー 2,200円（税込）
寒くなってくるとブラウンリップが使いたくなりますよね。
自分に似合うものが見つからない方は、少しピンクがかったブラウンだと肌になじむのでおすすめ！
ちゅるんとした仕上がりなのに、ティントだから色持ちもよくてお気に入りです◎
ラベンダーピンクのふんわりチーク♡
nuse ムースケアチーク 01 タロムース 1,870円（税込）
内側からふわっと色づいたようなピュアなメイクのときに重宝する白みラベンダーチーク。
肌にフィルターがかかったように毛穴やくすみをカバーしてくれるから、毎日メイクに欠かせない存在です◎
ファンデがきれいに塗れるパフ♡
ロージーローザ マルチファンデパフ 2P 638円（税込）
季節の変わり目でメイクのりが気になる方は、パフを変えてみるのはいかがですか？
こちらはもちもちの分厚めパフで、指でファンデを伸ばすよりもきれい＆崩れにくいのでおすすめですよ♡
寝る前のリップケアはマスト♡
ラネージュ リップスリーピングマスク 2,365円（税込）
寝る前の習慣に欠かせないリップケア。
こちらをたっぷり塗ってから寝ると、乾燥知らずのふっくら唇が叶うんです！
ぜんぜん減らないのでコスパも抜群◎
トレンドアイテムがそろうロフトで買うべきコスメやスキンケアをご提案しました！お買い物の参考にしていただけたらうれしいです♡