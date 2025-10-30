◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかける大一番に、大谷翔平投手の妻・真美子さんも連日の応援だ。

ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズと２勝２敗で並んだワールドシリーズ第５戦を本拠地で迎えた。大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場した。

ドジャース選手らの妻やパートナーが運営する“夫人会”のインスタグラムが同日に更新され、「ＷＳ ｇａｍｅ ５… ｌｅｔ’ｓ ｇｅｔ ＬＯＵＤ！！！！」と集合ショットがアップ。青空の下、真美子さんはラフな半袖Ｔシャツ姿。前列で座り、さわやかな笑顔を見せた。

ネット上では「真美子さんもＯｈｔａｎｉ Ｔシャツで応援！」「勝利の女神たち」「真美子さん女神様パワーで勝利を」「本日も素敵すぎる奥様方」「真美子さん今日は座ってる 朝から奥様達の笑顔見ると元気出ます」「美しい！」「真美子さん！パワー送って」などの声が上がっている。