まさか100均で買えるなんて…！SNSで見かけて憧れてた♡ミニパーツがたったの100円

今SNSで、絞り出しクッキー犬風のデコレーションパーツが大人気ですよね！筆者もずっと憧れていましたが、自分で作るのはハードルが高い…半ば諦めていたところ、なんとダイソーのハンドメイドグッズ売り場で発見。他にも可愛いミニパーツがセットになっていたので、とってもお買い得ですよ♡早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：デコパーツ（パープル）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582615465048

まさかダイソーで買えるとは！SNSで人気のクッキー風ミニパーツをGET♡

ダイソーをパトロールしていると、ハンドメイドグッズ売り場で可愛すぎるミニパーツを発見。その名も『デコパーツ（パープル）』。ドーナツ、クッキー、リボンなど5種類の異なるパーツがセットになって、お値段はなんと￥110（税込）でした。

この、絞り出しクッキー犬風のデコレーションパーツが、今SNSで大人気。可愛いけれど、手作りはハードルが高いな…とずっと思っていた筆者。まさかダイソーでGETできるなんて…予想外の収穫にテンションが上りました♪

こんなかじりかけのクッキーのようなパーツも入っており、100円商品とは思えないほど芸が細かいミニパーツ。最近では、クッキーデザインのキーホルダーなども手作りで販売されていますから、流行りを逃さないダイソーさんの嗅覚には脱帽です。

パープルカラーが可愛いアイテムですが、他にもピンクやブルーなどのカラバリがたくさん。内容やデザインが少しずつ違うので、全種類欲しくなります！

存在感バッチリ◎ダイソーの『デコパーツ（パープル）』

スマホケースなどのデコレーションにうってつけなアイテム。今回筆者は、パウダーコスメに貼り付けてみようと思います。容器との相性を考えて、プラスチック対応のクリアボンドを使用します。

完成したのがこちら。大き目のパーツが多いので、存在感が出てとってもキュートに♡メイクの時間も気分が上がるので、皆さんにもぜひチャレンジしてみてほしいです。

今回はダイソーの『デコパーツ（パープル）』をご紹介しました。

売り切れ必至のハンドメイドグッズなので、お早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。